Futsal: győzelemmel ünnepelte bajnoki címét a Tiszakeresztúri FC

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság hatodik fordulója után sem dőlt még el a dobogós helyek sorsa, ezért kiélezett meccsekre számíthattunk a zárófordulóban, bár ez nem teljesen valósult meg. A tiszakeresztúriak sima győzelemmel biztosították be bajnoki címüket, bár a Spárta kétgólos sikere után már matematikailag is eldőlt az aranyérem sorsa. A bronzéremért zajló csatát simán nyerte Beregszász a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola együttese ellen.

A bajnokságot a záróforduló előtt a 13 pontos Tiszakeresztúri FC vezette, a 10 pontot gyűjtő Beregszászi Spárta és a 9-9 pontos II. RF KMF és Beregszász előtt. A Bátyúi FC-nek 7, a nyeretlen Jobbpartnak 2 pontja volt, a szintén győzelem nélkül álló Kígyós pedig 1 ponttal zárta az idei bajnokságot.

A játéknap első találkozóján az utolsó helyen záró kígyósiak játszottak barátságos mérkőzést a bajnokságból jogosan kizárt Gát-Gút együttese ellen. A találkozót kétgólos különbséggel nyerte a Gát-Gút elnevezésű gárda, bár 1-3-nál nagyot küzdöttek a kígyósiak, és még egyenlíteni is tudtak (3-3), de ezután semmit sem bízott a véletlenre a profi labdarúgókat is soraiban tudó (ezzel a versenyszabályzatot megszegő) gát-gúti csapat. A II. RF KMF és Beregszász gárdái a bronzéremért csaptak össze, sőt a párharc győztese még abban is bízhatott, hogy a Spárta botlása esetén megszerezhetik az ezüstöt. A találkozó szorosnak ígérkezett, Beregszász együttese simán, négy góllal verte az ötlettelenül játszó főiskolásokat.

A Beregszászi Spárta matematikailag még bajnok is lehetett volna, ha nagyarányú győzelmet arat Bátyú gárdája felett, míg a tiszakeresztúriak nagyarányú vereségbe futnak bele a Jobbpart ellen. A bátyúiak abban a reményben léptek pályára, hogy győzelmük esetén övék lehet a harmadik hely. A mérkőzés ennek szellemében iramos, hajtós játékot hozott, és 2-2-es állásnál még bizakodhattak a bátyúiak, míg a beregszásziak ekkor már „csak” az ezüstért hajtottak. Ohár Román vezérletével gyorsan szerzett még két gólt a Spárta, és ezzel bebiztosították második helyüket a bajnokságban. A tiszakeresztúriak bajnokhoz méltóan játszottak a Jobbpart ellen, és 5-2-es sikerükkel megnyerték a harmadik alkalommal megrendezett II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokságot. A Jánki Antal vezette ugocsaiak veretlenül lettek bajnokok, mérlegük 5 győzelem, 1 döntetlen, 31 rúgott és 11 kapott gól.

Eredmények:

7. forduló:

Kígyós – Gát-Gút 4-6 (barátságos mérk.)

II. RF KMF – Beregszász 1-5

Beregszászi Spárta – Bátyú 4-2

Tiszakeresztúr – Jobbpart 5-2

A bajnokság végeredménye:

1. Tiszakeresztúr 16 pont, 2. Beregszászi Spárta 13 pont, 3. Beregszász 12 pont, 4. II. RF KMF (Beregszász) 9 pont, 5. Bátyú 7 pont, 6. Jobbpart 2 pont, 7. Kígyós 1 pont.

A bajnokság gólkirálya: Szigeti Sztepan (Tiszakeresztúr).

A bajnokság legjobb játékosa: Ohár Román (Beregszászi Spárta).

A legjobb kapus: Tar Eduárd (II. RF KMF).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma