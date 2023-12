Futsal: magabiztos győzelmekkel listavezető a Tiszakeresztúri FC

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság ötödik fordulója után nagyon közel került a Tiszakeresztúri FC az idei tornagyőzelemhez. Az ugocsaiak a harmadik fordulóban nagy csatában győzedelmeskedtek a Rákóczi-főiskola csapata ellen, míg a negyedik játéknapon a bátyúiakat verték simán, legutóbb pedig a kígyósiak ellen arattak kiütéses győzelmet.

A második fordulóban nagy meglepetésre sima győzelmet arató Gát-Gút együttesét a bajnokság szabályzata értelmében kizárták a küzdelmekből, az ellenük elért eredményeket pedig törölték. Az együttesben a második játéknapon olyan játékosok léptek pályára, akik előzetesen nem szerepeltek a nevezési lapon. A csapat továbbra is részt vesz a küzdelmekben, de eredményeik nem szerepelnek a versenyben, csupán barátságos mérkőzésnek számítanak. Érdekesség, hogy azóta minden mérkőzésüket simán nyerték (Beregszász és a II. RF KMF ellen), így versenyben lennének a második helyért.

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) együttese előbb minimális vereséget szenvedett a tiszakeresztúriaktól, majd két góllal verték a címvédő kígyósiakat, akik a tabella utolsó helyén állnak, méghozzá győzelem nélkül. A Kígyósi FC a Sparta együttesétől öt, a tiszakeresztúriaktól pedig kilenc találattal kapott ki. A Spárta ezenkívül a Jobbpartot is legyőzte, ahogy a másik hazai együttes, a Beregszász is, aki Bátyú ellen is három pontot szerzett. A bátyúiaknak a három legutóbbi fordulóban csupán a Jobbpart ellen sikerült pontot szerezniük, a találkozó döntetlennel zárult.

A tabella élén a 13 pontot gyűjtő, eddig 5 mérkőzést játszó tiszakeresztúriak állnak, megelőzve az egy-egy mérkőzéssel kevesebbet játszó riválisait, a 9 pontos Beregszászt, a 7 pontos Beregszászi Spartát és a 6 pontot gyűjtő II. RF KMF csapatát. A bátyúiaknak 4, a nyeretlen Jobbpartnak 2, a szintén győzelem nélkül álló, sereghajtó Kígyósnak pedig mindössze 1 pontja van.

Eredmények:

3. forduló:

Bátyú – Jobbpart 3–3

Beregszászi Sparta – Kígyós 9–4

II. RFKMF – Tiszakeresztúr 1–2

Gát-Gút – Beregszász 8–5 (barátságos mérk.)

4. forduló:

II. RF KMF – Kígyós 4–2

Jobbpart – Beregszász 2–3

Bátyú – Tiszakeresztúr 1–5

5. forduló:

Bátyú – Beregszász 3–4

II. RFKMF – Gát-Gút 2–6 (barátságos mérk.)

Jobbpart – Beregszászi Sparta 3–6

Tiszakeresztúr – Kígyós 11–2

A bajnokság tabellájának állása:

Tiszakeresztúr 13 pont, 2. Beregszász 9 pont, 3. Beregszászi Sparta 7 pont, 4. II. RF KMF (Beregszász) 6 pont, 5. Bátyú 4 pont, 6. Jobbpart 2 pont, 7. Kígyós 1 pont.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma