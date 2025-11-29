Futsal: magabiztosan vezet a Rákóczi-egyetem csapata

Ötödik meccsén is győzelmet aratott a Rákóczi-egyetem csapata, így százszázalékos teljesítménnyel, a címvédő Határőrök második botlását is kihasználva megerősítették éllovas pozíciójukat a II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság tabelláján. A legutóbbi három mérkőzésén huszonkét gólt szerző Rendőrség csapata felkapaszkodott a második helyre, a harmadik helyezett Magnum pedig csupán gyengébb gólkülönbségével van lemaradva riválisától.

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság ötödik játéknapján is győzni tudott a Rákóczi-egyetem együttese, amely ezúttal Dobrony csapatát verte három góllal. Az egyetemisták százszázalékos teljesítménnyel, immár három pontos előnnyel vezetik a bajnoki tabellát. A Beregvidék a Beregvidék ifit gyűrte le egy nagyon szoros, tizenegy találatot hozó derbin. A Beregvidék fiataljai már másodszor szenvedtek el rendkívül szoros, kiélezett találkozón egygólos vereséget. A Rendőrség együttese ismét kiemelkedően teljesített, a pénteki játéknapon Tiszakeresztúr gárdáját győzték le négy góllal.

A Magnum hatot rúgott Beregszász együttesének, ezzel szorosan tapadnak a csupán jobb gólkülönbségének köszönhetően második helyezett Rendőrség csapatára. A Magnum csapata eddig csupán a címvédő Határőrök ellen szenvedett minimális, egygólos vereséget, összes többi találkozóját megnyerte. A Határőrök botlottak az ötödik fordulóban is, ezúttal Kígyós csapata ért el döntetlent ellenük a nagy csatát hozó összecsapáson, így lecsúsztak a negyedik helyre.

Az ötödik fordulót követően körvonalazódni látszik, hogy akár négy csapat is harcban lehet a végső győzelemért, de szinte mindegyik csapattal számolni kell a folytatásban.

Az 5. forduló eredményei:

II. RFKME–Dobrony 5–2

Rendőrség–Tiszakeresztúr 5–1

Magnum–Beregszász 6–2

Határőrök–Kígyós 2–2

Beregvidék ifi–Beregvidék 5–6

A bajnokság állása:

1. II. RFKME 15 pont (26–7), 2. Rendőrség 12 pont (29–11), 3. Magnum 12 pont (31–16), 4. Határőrök 11 pont (21–6), 5. Kígyós 8 pont (13–14), 6. Beregvidék 6 pont (12–19), 7. Tiszakeresztúr 4 pont (12–20), 8. Dobrony 3 pont (12–26), 9. Beregszász 1 pont (6–17), 10. Beregvidék SC ifi 0 pont (12–38).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: kme.org.ua