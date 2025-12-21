Futsal: karnyújtásnyira az egyetemisták bajnoki címe

Megnyerte utolsó előtti mérkőzését a Rákóczi-egyetem csapata a hátsó régióhoz tartozó Beregszász együttese ellen, ezzel megőrizte éllovas pozícióját a II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság tabelláján. A bajnokságban legtöbb gólt szerző, és a dobogó legalsó fokán álló Rendőrség csapata simán nyert a Magnum elleni rangadón, a címvédő Határőrök pedig nagy csatában tudtak győzni egy góllal a Beregvidék ellen.

A II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság nyolcadik játéknapján minimális vereséget szenvedett a Beregvidék csapata, amely a Határőrök ellen maradt alul egy rendkívül kiélezett mérkőzésen. A címvédő, amely az első félidőt követően még egy gólos hátrányban volt, a mérkőzés hajrájában szerezte meg a három pont sorsát eldöntő győztes gólt. A Beregvidék ezzel visszacsúszott a hetedik helyre, a Határőrök pedig megőrizték esélyüket a végső győzelemre.

A Rákóczi-egyetem csapata Beregszász együttese ellen lépett pályára. Az egyetemisták nagyon szoros mérkőzésen tudták megszerezni a három pontot, amivel maradtak az élen, és egy karnyújtásnyira kerültek a végső győzelemhez. Ehhez az utolsó játéknapon le kell győzniük a jó erőkből álló, és a negyedik helyre felugró Kígyós csapatát.

A Beregvidék fiataljai, miután múlt héten háromgólos vereséget szenvedtek Tiszakeresztúr csapatától, ezúttal Kígyóstól kaptak kétszer annyit, ami, ahogy mondani szokás: „gombócból is sok”. Kígyós együttese magabiztos győzelmével feljött a tabella negyedik helyére, megelőzve a sima vereséget szenvedő Magnumot, akik a Rendőrség ellen maradtak alul négy góllal a rangadónak ígérkező találkozón. Tiszakeresztúr együttese is előzött a tabellán, miután hat gólt rámoltak be a dobronyiak hálójába, ezzel megelőzve a Beregvidéket.

A nyolcadik fordulót követően még mindig rendkívül szoros az élmezőny, és továbbra is három csapat van harcban a végső győzelemért, bár a Rendőrség esélyei a legkisebbek, mivel az ő elsőségükhöz mindkét riválisuknak veszítenie kellene az utolsó játéknapon. A bronzéremért folytatott küzdelembe még a 4. helyen álló kígyósiak is beleszólhatnak, amennyiben borsot törnek a II.RFKME csapatának orra alá, a rendőrök pedig kikapnak Beregszász csapatától. Az utolsó fordulóban tehát az egyetemisták Kígyós csapatával mérkőznek meg, és ha sikerrel veszik az akadályt, ők lesznek az idei bajnokok. A Határőrök Tiszakeresztúrral mérkőznek meg, a Rendőrség pedig Beregszász ellen zárja a sorozatot.

A 8. forduló eredményei:

Beregszász–II.RFKME 2–3

Magnum–Rendőrség 0–4

Beregvidék ifi–Kígyós 0–6

Beregvidék–Határőrök 2–3

Tiszakeresztúr–Dobrony 6–2

A bajnokság állása:

1. II. RFKME 21 pont (36–15), 2. Határőrök 20 pont (31–13), 3. Rendőrség 18 pont (42–17), 4. Kígyós 15 pont (25–19), 5. Magnum 13 pont (36–28), 6. Tiszakeresztúr 10 pont (27–31), 7. Beregvidék 9 pont (29–23), 8. Dobrony 6 pont (20–41), 9. Beregszász 2 pont (13–26), 10. Beregvidék SC ifi 1 pont (17–52).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma