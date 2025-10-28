Futsal: győzelemmel kezdett a Beregvidék SC és a címvédő is

Tíz csapat részvételével vette kezdetét az idén immár ötödik alkalommal megrendezésre kerülő beregszászi teremfoci-bajnokság, amely a II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság nevet viseli. Az eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem (II. RF KME) Zupkó József Egészségügyi és Sportcentruma ad otthon.

Az első beregszászi futsalbajnokságra – amely még békeidőben került megrendezésre – tizenkét csapat adta le nevezését, míg a másodikra sajnos már csak hat. Ehhez képest némi előrelépést jelent, hogy a harmadik kiírásra már nyolc együttes jelezte részvételi szándékát, a negyedikre még eggyel több, idén pedig már tíz csapat. A találkozókat péntek esténként rendezik. A bajnokság lebonyolításáért Vizauer Árpád, a II. RF KME Zupkó József Egészségügyi és Sportcentrumának igazgatója felel.

A II. Rákóczi Ferenc futsalbajnokság pénteki játéknapján, a torna nyitófordulójában győzelemmel kezdett a Beregvidék SC együttese, amely kétgólos vezetést követően végül 2–1-re nyert a városi rivális Beregszász csapata ellen. A tavalyelőtti győztes Tiszakeresztúri FC simán kikapott a beregszászi Magnum gárdájától, a Beregvidék SC ifi pedig szintén könnyed vereséget szenvedett a II. RFKME csapatától. A címvédő, a Határőrök együttese az egyetemistákhoz és a Magnumhoz hasonlóan szintén hét gólt rámolt be ellenfelének, az áldozat pedig Dobrony együttese volt. A bajnokság következő fordulóját november 7-én rendezik.

Az 1. forduló eredményei:

Beregvidék SC ifi – II. RFKME 0-7

Dobrony – Határőrök 1-7

Kígyós – Rendőrök 1-5

Tiszakeresztúr – Magnum 1-7

Beregszász – Beregvidék SC 1-2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: II. Rákóczi Ferenc futsal bajnokság