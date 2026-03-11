Bajnokok Ligája: a Galatasaray hazai pályán legyőzte a Liverpoolt

Sallai Roland csapata, a Galatasaray hazai pályán 1-0-ra legyőzte a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpoolt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén.

A törököknél a magyar válogatott szélső nem volt tagja a kezdőcsapatnak, és csak a kispadról figyelhette, amikor a hetedik percben csapattársa, a gaboni Mario Lemina közelről fejjel megszerezte a vezetést.

A vendégeknél Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos már a kezdő sípszónál a pályán volt, utóbbi a 60. percig játszott, és a 33. percben sárga lapot kapott, mert fellökte és megrúgta Baris Alper Yilmazt.

A hátrányban lévő Liverpool a második félidőben enyhe mezőnyfölényben futballozott, majd a 70. percben Szoboszlai szöglete után Ibrahima Konaté talált be a hazaiak kapujába, de a VAR-vizsgálat után a játékvezető kezezés miatt érvénytelenítette a gólt.

Sallai – a gólszerzőt váltva – a 77. percben állt be.

A visszavágót jövő hét szerdán rendezik Liverpoolban.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, első mérkőzés:

Galatasaray (török)-Liverpool FC (angol) 1-0 (1-0)

gólszerző: Lemina (7.)

később:

Atalanta (olasz)-Bayern München (német) 21.00

Newcastle United (angol)-FC Barcelona (spanyol) 21.00

Atlético Madrid (spanyol)-Tottenham Hotspur (angol) 21.00

szerdán játsszák:

Bayer Leverkusen (német)-Arsenal (angol) 18.45

Paris Saint-Germain (francia) – Chelsea (angol) 21.00

Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 21.00

Bodö/Glimt (norvég)-Sporting CP (portugál) 21.00

Nyitókép: Middle East Images

MTI