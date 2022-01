A Getafe legyőzte a Real Madridot

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság október 3-a óta veretlen listavezetője (13 győzelem, 2 döntetlen), a Real Madrid Éder Militao hibáját követően korán hátrányba került, majd vereséget szenvedett a Getafe vendégeként a La Liga 19. fordulójában, az új év első bajnoki mérkőzésén.

Magabiztos, nyolcpontos előnnyel várta a 2022-es évet a Real Madrid, de mindenki tudta, hogy nehéz mérkőzés vár a királyi gárdára a Getafe ellen, hiszen pozitív koronavírusteszt miatt többek közt egyik legfontosabb támadójuk, Vinícius Junior is hiányzott, míg aktuális ellenfelük hazai pályán már október óta őrizte veretlenségét. A találkozó elején szinte rögtön jött a hideg zuhany: a 9. percben Toni Kroos szerelését követően pattant oda a labda Éder Militaóhoz, a brazil belső védő pedig hatalmasat hibázott, a török Enes Ünal lecsapott a labdára, majd ziccerben rendkívül higgadtan gurította el Thibaut Courtois mellett (1:0).

A következő percek a Real Madrid helyzeteiről szóltak: előbb Luka Modric eresztett el egy hatalmas bombát a tizenhatoson kívülről, de David Soria védte azt, aztán újra a horvát került helyzetbe, ekkor a kapufát találta el. Pár perccel később Kroos érkezett egy középre tett labdára, de fölé lőtt. Ezután támadásban egyre több hibával játszottak a vendégek. A Getafe így is teljesen beszorult, de a szünetig megtartotta előnyét. A szünetben Marcelót és Eden Hazard-t is becserélte Carlo Ancelotti vezetőedző, sokat azonban ez sem változtatott a játék képén. A Real Madrid birtokolta többet a labdát, de nem jöttek a váratlan, bravúros megoldások, a Getafe pedig végig fegyelmezetten, hiba nélkül védekezett. A hajrában két nagy helyzete volt a Real Madridnak, de Casemiro távoli lövését és Isco fejesét is védte a meccs legjobbjának is megválasztott Soria. A Getafe nyerte a madridi derbit, a listavezető pedig vereséggel indította az új évet.

La Liga, 19. forduló:

Getafe – Real Madrid 1:0

A tabella állása: 1. Real Madrid 46 pont/20 mérkőzés, 2. Sevilla 38/18, 3. Betis 33/18, 4. Atletico Madrid 32/19, 5. Rayo Vallecano 30/19, 6. Real Sociedad 29/18, 7. Barcelona 28/18 (…), 20. Levante 8/18.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma