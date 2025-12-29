Globe Soccer Awards 2025: Ousmane Dembélé lett a világ legjobb labdarúgója
Dubajban rendezték meg a Globe Soccer Awards 2025 díjátadó ünnepséget december 28-án, amely
a világ labdarúgásának legkiemelkedőbb szereplőit ismeri el. Az év legjobb férfi labdarúgójának a
Paris Saint-Germain francia válogatott szélsőjét, Ousmane Dembélét választották.
A 28 éves játékos összesen 25 riválist előzött meg ebben a kategóriában, többek között a Barcelona
fiatal sztárját, Lamin Yamalt, a Bayern München gólvágóját, Harry Kanet, valamint korábbi
csapattársát, Gianluigi Donnarummat. Dembélé pályafutása során először nyerte el a Globe Soccer
Awards legjobb játékosának járó elismerést. A PSG futballistái közül korábban csak Kylian
Mbappé tudott győzni ebben a kategóriában, még 2021-ben. A rekord továbbra is Cristiano Ronaldo
nevéhez fűződik, aki hat alkalommal vehette át a díjat.
Dembélé számára a 2025-ös év különösen sikeres volt, hiszen a Globe Soccer Awards mellett a
„Aranylabda” és a FIFA The Best díj szervezői is őt választották az év játékosának.
A Barcelona tehetsége, Lamin Yamal szintén kiemelkedően szerepelt a gálán: két díjat is begyűjtött.
Ő lett az év legjobb támadója, emellett megkapta a Diego Maradona-díjat is, amelyet a kivételes
technikai tudásért és labdakezelésért ítélnek oda.
Az év legjobb női labdarúgójának Aitana Bonmatít választották, aki 2025-ben szintén elnyerte az
Aranylabdát, valamint a FIFA The Best díjat is.
A Globe Soccer Awards 2025 díjazottjai:
Legjobb férfi labdarúgó: Ousmane Dembélé (PSG / Franciaország)
Legjobb női labdarúgó: Aitana Bonmatí (Barcelona / Spanyolország)
Legjobb férfi klub: Paris Saint-Germain
Legjobb női klub: FC Barcelona
Legjobb középpályás: Vitinha (PSG / Portugália)
Legjobb támadó: Lamin Yamal (Barcelona / Spanyolország)
Legjobb fiatal játékos: Désiré Doué (PSG / Franciaország)
Diego Maradona-díj: Lamin Yamal (Barcelona / Spanyolország)
A dubaji díjátadó ismét megerősítette, hogy a PSG és a Barcelona jelenleg a világ labdarúgásának
meghatározó szereplői, míg az új generáció fiatal tehetségei egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a
nemzetközi futballszíntéren.
(Fotó: skysports.com)