Globe Soccer Awards 2025: Ousmane Dembélé lett a világ legjobb labdarúgója

Dubajban rendezték meg a Globe Soccer Awards 2025 díjátadó ünnepséget december 28-án, amely

a világ labdarúgásának legkiemelkedőbb szereplőit ismeri el. Az év legjobb férfi labdarúgójának a

Paris Saint-Germain francia válogatott szélsőjét, Ousmane Dembélét választották.



A 28 éves játékos összesen 25 riválist előzött meg ebben a kategóriában, többek között a Barcelona

fiatal sztárját, Lamin Yamalt, a Bayern München gólvágóját, Harry Kanet, valamint korábbi

csapattársát, Gianluigi Donnarummat. Dembélé pályafutása során először nyerte el a Globe Soccer

Awards legjobb játékosának járó elismerést. A PSG futballistái közül korábban csak Kylian

Mbappé tudott győzni ebben a kategóriában, még 2021-ben. A rekord továbbra is Cristiano Ronaldo

nevéhez fűződik, aki hat alkalommal vehette át a díjat.



Dembélé számára a 2025-ös év különösen sikeres volt, hiszen a Globe Soccer Awards mellett a

„Aranylabda” és a FIFA The Best díj szervezői is őt választották az év játékosának.



A Barcelona tehetsége, Lamin Yamal szintén kiemelkedően szerepelt a gálán: két díjat is begyűjtött.

Ő lett az év legjobb támadója, emellett megkapta a Diego Maradona-díjat is, amelyet a kivételes

technikai tudásért és labdakezelésért ítélnek oda.



Az év legjobb női labdarúgójának Aitana Bonmatít választották, aki 2025-ben szintén elnyerte az

Aranylabdát, valamint a FIFA The Best díjat is.



A Globe Soccer Awards 2025 díjazottjai:



Legjobb férfi labdarúgó: Ousmane Dembélé (PSG / Franciaország)

Legjobb női labdarúgó: Aitana Bonmatí (Barcelona / Spanyolország)

Legjobb férfi klub: Paris Saint-Germain

Legjobb női klub: FC Barcelona

Legjobb középpályás: Vitinha (PSG / Portugália)

Legjobb támadó: Lamin Yamal (Barcelona / Spanyolország)

Legjobb fiatal játékos: Désiré Doué (PSG / Franciaország)

Diego Maradona-díj: Lamin Yamal (Barcelona / Spanyolország)



A dubaji díjátadó ismét megerősítette, hogy a PSG és a Barcelona jelenleg a világ labdarúgásának

meghatározó szereplői, míg az új generáció fiatal tehetségei egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a

nemzetközi futballszíntéren.

(Fotó: skysports.com)

