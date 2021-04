Győzött a Minaji FC, Dinamo-siker a Sahtar ellen

Öt nyeretlen mérkőzés után végre győzelmet ünnepelhetett a Minaji FC csapata, miután az ukrán labdarúgó-bajnokság 22. fordulójában 3:1-re legyőzte a nemzetközi kupaindulásért küzdő Deszna Csernyihivet. A forduló rangadóját a kijevi Olimpiai Stadionban rendezték, ahol a Dinamo Kijev 1:0-ra legyőzte a Sahtar Donyecket, így ha a hátralevő négy fordulóban legalább három pontot szereznek a fővárosiak, öt év böjtöt követően ismét bajnokok lehetnek.

A Minaji FC a tabella utolsó helyéről várta a negyedik helyezett Deszna elleni hazai találkozót, ahol mindenképp nyernie kellett a kárpátaljai csapatnak ahhoz, hogy életben tartsák bennmaradási esélyeiket. A 23. percben büntetőhöz jutott a hazai együttes, amit Anatolij Nurijev értékesített (1:0). Még a félidő vége előtt sikerült ismét betalálnia az azeri válogatott támadónak, miután a 39. percben a balszélen felfutó Ahmedzade passzát követően hat méterről a kapuba lőtt (2:0). Az 50. percben a csereként beálló Pinyasko tört be a tizenhatoson belülre, és a jobb oldalról, tizennégy méterről kilőtte a hosszúsarkot (3:0). Az Avangard Stadionba kilátogató párszáz néző végre igazi futballt láthatott a minajiaktól. A Deszna erejéből csupán szépítésre futotta: az 56. percben Huculjak átadása után Imerekov volt eredményes (3:1). A 79. percben Artem Milevszkij is pályára lépett a kék-fehér rókák csapatában, de ezúttal is megszokott formáját hozta, így még mindig csak a reklámarca a Minaji FC-nek a többszörös ukrán válogatott, ex-dinamós támadó. Mikola Cimbal együttese győzelmével elmozdult a kiesőzónából, de még mindig tagja annak a hatosnak, akiknek továbbra is küzdeniük kell az egyetlen kiesőhely elkerüléséért. A Minaji FC szerdán az FK Lvivhez látogat, akik a 22. fordulóban szintén 3:1-es győzelmet arattak az Olekszandrija csapata felett. A tabella hátsó régiójában a Mariupolnak 21, az Ingulecnek 19, az FK Lvivnek és a Minaji FC-nek 18, az Olimpik Donyecknek 17, a sereghajtó Rukh Vinnikinek pedig 16 pontja van.

A Sahtar Donyeck bár pályaválasztó volt, de a kijevi Olimpiai Stadionban lépett pályára a Dinamo Kijev ellen. A bajnokságból kiemelkedő együttesek csatáját ezúttal a kijeviek nyerték, miután a 34. percben büntetőhöz jutottak, amit De Pena értékesített (0:1). A Dinamo így már tíz ponttal előzi meg a címvédőt, és csupán három pontra van szükségük az utolsó négy fordulóban, hogy 2016 után újra bajnokok lehessenek. Mircea Lucescu legénysége már akár a 23. forduló után bajnoki címet ünnepelhet, ha legyőzik hazai pályán a kiesés ellen küzdő újoncot, az Ingulec Petrove gárdáját.

Ukrán labdarúgó-bajnokság, 22. forduló:

Minaji FC – Deszna Csernyihiv 3:1

Sahtar Donyeck – Dinamo Kijev 0:1

FK Lviv – FK Olekszandrija 3:1

Vorszkla Poltava – Zorja Luhanszk 4:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma