Győzött a németek ellen és csoportelső a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott nagy csatában 29:28-ra legyőzte Németországot az egyiptomi világbajnokság csoportkörének 3. fordulójában, így százszázalékos mérleggel az A csoport élén végzett, és négy ponttal, a csoportja éléről várhatja a középdöntőt. A középdöntő első mérkőzését csütörtökön Brazília ellen vívja a magyar csapat.

Nagyon jól kezdett a magyar válogatott, és egy 5:1-es sorozattal 10:6-ra elhúzott a németek ellen, akiknek korán időt kellett kérniük. A végül nyolc gólig jutó Máthé Dominik szórta a bombagólokat, és beállóban Bánhidi Bencét is rendre meg tudták játszani a társak, így sokáig megmaradt a négygólos vezetés. Ancsin Gábor is jó lövésekkel szállt be, míg a túloldalon leginkább a szélső Marcel Schiller tudott eredményes lenni. A szünet előtt váratlanul megtorpant a magyar csapat, elhibázott helyzetek, kiállítások jellemezték a játékukat, a németek még a dudaszó előtt is betaláltak, így 15:14-re jöttek fel a félidő végére. Ebben jutott egy kis szerep a játékvezetőknek is, akik a németeknek könnyűsíppal fújtak heteseket és juttatták őket emberelőnybe.

A második játékrészben gyorsan egyenlítettek a németek. Ezután ismét magára talált a magyar csapat, és tartani tudták az egy-két gólos előnyüket. Mikler Roland rengeteg bravúros védést bemutatott, amivel meccsben tartotta a magyar csapatot. 22:20-as magyar vezetésnél percekig nem született gól, majd háromgólos magyar előny helyett a németek egyenlítettek. Bodó Richárd hat és fél perces gólcsendet tört meg, de Paul Drux találata már a német fordítást jelentette tíz perccel a vége előtt. Ötven perc után először vezettek a németek, de a meccs legjobbjának megválasztott, hibátlanul lövő Bánhidi Bence beállóban hetedik és nyolcadik gólját is meglőtte, amivel ismét a magyar csapat vezetett. Rosszkor jött a hajrában egy emberhátrány, a németek Patrick Groetzki első lövésével egyenlítettek, de még a magyar csapat támadhatott a győzelemért. Végül az egész meccsen nagy munkát végző Lékai Máté vállalta fel az egy-egyezést, és góljával 29:28-:ra győzött és megnyerte csoportját a magyar válogatott.

A középdöntőbe a négypontos Magyarország mellett a kétpontos németek, és a pont nélküli Uruguay jutott be, ahol a B csoport első három helyezettje, a három pontot továbbvivő spanyol válogatott, a két ponttal továbbkerült lengyelek, és a csupán egy ponttal álló brazilok lesznek az ellenfél.

Férfi kézilabda-világbajnokság, 3. forduló:

Németország – Magyarország 28:29

Uruguay – Zöld-foki-szigetek 10:0 (megállapított eredmény)

Brazília – Lengyelország 23:33

Spanyolország – Tunézia 36:30

Dél-Korea – Oroszország 26:30

Szlovénia – Fehéroroszország 29:25

Az A csoport végeredménye: 1. Magyarország 6 p., 2. Németország 4 p., 3. Uruguay 2 p., 4. Zöld-foki-szigetek 0 p. (a három továbbjutó az egymás ellen szerzett pontokat viszi tovább a középdöntőbe)

Középdöntő, 1. csoport: 1. Magyarország 4 p., 2. Spanyolország 3 p., 3. Németország 2 p., 4. Lengyelország 2 p., 5. Brazília 1 p., 6. Uruguay 0 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma