Három versenyzőt is kizártak a Kínai Nagydíjról

Három versenyzőt is diszkvalifikáltak a vasárnapi sanghaji verseny után. A Ferrari Charles Leclerc és Lewis Hamilton helyezését is elveszítette, de Pierre Gasly eredményét is érvénytelenítették.

Nem volt pardon sem a Ferrari, sem az Alpine számára Sanghajban. Mindkét csapat ellen vizsgálatot indított az FIA a vasárnapi verseny után, különböző technikai szabálysértések miatt. Charles Leclerc és Pierre Gasly autóját könnyebbnek találták az előírtnál a futam utáni mérlegelésen, míg Lewis Hamiltonnak a padlólemeze kopott túlzott mértékben a verseny során.

Az FIA gyorsan letudta a három eset tárgyalását, és mindhárom ügyben ugyanazt a döntést hozta: kizárták a három résztvevőt.

Ez a Ferrari csapatát érinti igazán fájón, hiszen Leclerc az 5., Hamilton a 6. helyet szerezte meg, így az utólagos diszkvalifikációjukkal a Ferrari nullázott. Gasly a 11. pozícióját vesztette el.

Charles Leclerc a verseny első körében elvesztette az első szárnyának egyik véglapját a Lewis Hamiltonnal történt ütközéskor. A csapata az egész futam alatt kitartott a sérült elem mellett, nem cseréltek nála szárnyat. Az FIA a futam után az ép tartalékszárnnyal mérte le a 16-os autót, ami az üzemanyag eltávolítása után kerek 1 kilogrammal volt az előírt tömegminimum alatt: 799,0 kilogrammot nyomott. A szövetség megerősítette, hogy a sérült és az ép első szárny között csupán 0,2 kilogramm volt a különbség.

„A meghallgatáson nem vonták kétségbe az FIA mérését, amit pontosnak ítéltek, emellett minden szükséges procedúrát helyesen végeztek el. Nincsenek enyhítő körülmények, és a csapat megerősítette, hogy ez egy tényleges hiba volt a részükről. A bírók megállapítják, hogy megszegték a technikai szabályzat 4.1-es pontját, és ezért a szabálysértésért a standard büntetést, azaz kizárást kell alkalmazni”

– állt az FIA indoklásában.

Pierre Gaslynál nem történt autósérülés, az FIA ezért a versenyen használt formájában mérte le a francia autóját. Az Alpine-ból 1,1 kilogramm üzemanyagot távolítottak el, és az üres tankos mérésnél csak 799,0 kilogrammot nyomott a 10-es rajtszámú autó.

„A meghallgatáson nem vonták kétségbe az FIA mérését, amit pontosnak ítéltek, emellett minden szükséges procedúrát helyesen végeztek el. Nincsenek enyhítő körülmények, és a csapat megerősítette, hogy ez egy tényleges hiba volt a részükről. A bírók megállapítják, hogy megszegték a technikai szabályzat 4.1-es pontját, és ezért a szabálysértésért a standard büntetést, azaz kizárást kell alkalmazni”

– indokolt az FIA Gasly eseténél.

Lewis Hamilton Ferrarija nem a mérlegelésen, hanem a padlólemez ellenőrzésén akadt fenn a futam után. Az FIA három ponton is az előírtnál vékonyabbnak találta a 44-es rajtszámú autó kopólemezét, és mivel a Ferrari elismerte a hibáját, a britet is kizárták.

„A 44-es számú autó lemezét a mérések során 8,6 milliméter, 8,6 milliméter és 8,5 milliméter vastagságúnak találták. Ez elmarad a technikai szabályzat 3.5.9-es pontja által előírt 9 milliméteres minimum vastagságtól.”

„A meghallgatás során a csapat képviselője megerősítette, hogy a mérés pontos volt, és hogy minden előírt procedúrát megfelelően hajtottak végre. A csapat elismerte azt is, hogy nincs enyhítő körülmény, és hogy ez egy tényleges hiba volt a csapat részéről. A bíróság megállapítja a technikai szabályzat 3.5.9-es pontjának megsértését, és az ezért a vétségért járó standard büntetést, a kizárást alkalmazza”

– írta az FIA az indoklásban.

A három kizárással változott a Kínai Nagydíj eredménye. A két Ferrari helyét, az 5. és 6. pozíciót Esteban Ocon és Andrea Kimi Antonelli örökölte. Előrébb lépett két hellyel Alexander Albon és Oliver Bearman is, míg Lance Stroll és Carlos Sainz három pozíciót javítva végeztek pontszerző helyeken.

Forrás: m4sport.hu

Nyitókép forrása: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool