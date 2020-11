Hatgólos döntetlen a huszti rangadón

Nem bírt egymással a Huszti FC és a Nagyszőlősi FC a kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság 13. fordulójában, ami jól jött a listavezető Ilosvai Buzsorának, mivel a sima győzelmüket követően két ponttal növelhették előnyüket riválisaikkal szemben.

A nagyszőlősiek régi önmagukat idézve nagyon jól kezdték a találkozót, és a 22. percben a vezetést is megszerezték Mihajlo Csedrik góljával, aki magabiztosan értékesítette a csapata számára megítélt büntetőt (0:1). A 39. percben a vendégek ismét tizenegyeshez jutottak, amit ismét Csedrik vágott a husztiak kapujába (0:2). A szünetet követően is a Nagyszőlősi FC volt aktívabb és kezdeményezőbb, aminek meg is lett az eredménye: a 49. percben a rutinos Mihajlo Repljuk gólja után már hárommal vezetett az ugocsai gárda (0:3). Négy perccel később a husztiak is aktivizálták a támadójátékukat, és Roman Docsinec találatával szépítettek (1:3). A 89. percig úgy tűnt, hogy a vendégek három ponttal térhetnek haza Husztról, de a játékvezető a hazaiak számára is befújt egy büntetőt, amit Vladiszlav Hajnasz értékesített (2:3). Még ezzel sem volt vége a mérkőzésnek, mivel a 92. percben Docsinec második góljával pontot mentett csapata számára (3:3).

Az Irhóci FC a munkácsi járási Újdávidháza és Borhalom (Boboviscse) egyesített csapatát, a Medvigy FC-t fogadta, és Olekszandr Hrickevics duplájával sikerült 2:1-es győzelmet aratniuk a técsői járásiaknak. A vendégek gólját Vaszil Kovtun szerezte.

A Polenai FC – Rahói Kárpáti mérkőzést elhalasztották. A bajnokság éllovasa, az Ilosvai Buzsora a sereghajtó Szerednyei FC csapatát fogadta, és sima háromgólos győzelmet arattak. A hazaiak találatait Homenko, Vezsdel és Bandurovics szerezték.

Az utolsó fordulóban a Nagyszőlősi FC az Ilosvai Buzsorát fogadja, a Huszti FC a Medvigy FC csapatához látogat, a Szerednyei FC a Polenai FC-t látja vendégül, az Irhóci FC pedig Rahóra utazik a Kárpáti csapatához. Mivel a csapatok többségének van elhalasztott mérkőzése, a 14. fordulót követően sem egyenesedik ki minden kérdőjel a bajnoki helyezéseket illetően.

Megyei bajnokság, 13. forduló:

Huszti FC – Nagyszőlősi FC 3:3

Irhóci FC (Vilhivci) – Újdávidházai-Borhalmi Medvigy 2:1

Ilosvai Buzsora – Szerednyei FC 3:0

Polenai FC – Rahói Kárpáti – elhalasztva

A tabella állása: 1. Ilosvai Buzsora 29 pont/13 mérkőzés, 2. Huszti FC 23/12, 3. Nagyszőlősi FC 19/12, 4. Irhóci FC 18/13, 5. Újdávidházai-Borhalmi Medvigy 17/12, 6. Polenai FC 15/9, 7. Rahói Kárpáti 8/11, 8. Szerednyei FC 2/12.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma