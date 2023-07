Hazai pályán harcolhatja ki a BL-továbbjutást a Ferencváros

Az elmúlt négy idényben kivétel nélkül valamelyik európai kupasorozat főtábláján szereplő Ferencváros labdarúgócsapata szerdán hazai pályán harcolhatja ki feröeri ellenfele ellen a továbbjutást a Bajnokok Ligája (BL) selejtezőjében. A zöld-fehérek papíron toronymagas esélyesei a párharcnak, a KÍ Klaksvík azonban már az odavágón is kemény diónak bizonyult. A mérkőzést 18 órától az M4 Sport és a hirado.hu is élőben közvetíti.

A relativizálás csapdája övezte a Ferencváros évnyitóját, ami amúgy tényleg olyan is volt, mint egy évnyitó: izgatottan vártuk, kivasaltuk a fehér ingünket – aztán másfél órát unatkoztunk.

Valójában csak a legoptimistábbak számítottak másra, a tavalyi példákból – Tobol, Shamrock – kiindulva lehetett rá számítani, hogy nem elsőre nyújtja a szezon produktumát a csoportkörre ácsingózó Fradi. Csercseszov csapatának megvan az a kissé idegesítő, de mégis hasznos taktikája, hogy az igazán fontos meccseken nyújt top teljesítményt – a KÍ elleni első csörte pedig nem feltétlenül tartozott ezek közé, gólparádét legalábbis nem igényelt, sérülést kár lett volna kockáztatni – összegezte a múlt keddi találkozó tanulságait az m4sport.hu.

A mérkőzéssel kapcsolatban kis túlzással több szó esett már a műfűről, az esőről meg a kisebb pályáról, mint magáról a futballról, s bár az ember hiába ódzkodik a kifelé mutogatástól, a 90 perc kontextusához mégis merőben hozzátesznek ezek az elemek. Röviden, a szakik a Fradi esélyét a játékerejében látták, a KÍ Klaksvíkét pedig a hazai pályában: az óceán által határolt „aréna” nem kimondottan fogta fel a szelet, 10-12 fok volt, szakadó eső – nyilván ez nem a 2020-as évek tipikus magyar nyara. S akkor még olyan kulisszatitkokat is megtudtunk, hogy a keményfejű északiak a durranás határáig pumpálták a labdáikat, meg egyébként is játékban vannak: épp 16/16-os mutatóval oktatják a feröeri bajnokságot.

A kifogásgenerátorral is érdemes ilyenkor csínján bánni, mert a fejlődés további gátja: egy profi futballista európai versenyképességéhez elengedhetetlen, hogy az orosz télben meg a spanyol nyárban is tudjon közel azonosat nyújtani, de a különbség jelentkezhet ettől függetlenül. Ami pedig a jelenlegi párharcot illeti – egyrészt az északiakéhoz hasonló körülményekkel olyan október környékén, Pesten is találkozhatnak a fradisták, az UEFA meg bizonyára nem véletlenül okoskodta ki ezt az oda-visszavágós rendszert, a két ellentétes atmoszféra így aztán semlegesíti egymást. A Klaksvíknak bizonyára nem lesz ideális a Groupama Aréna gyepszőnyegén, húszezer néző előtt, 30 fokban futballozni – ami a magyarnak Feröer, az a feröerinek Magyarország.

Szóval, ha van minőségi különbség a két csapat között (van), akkor azt Budapesten illik kidomborítani.

Tizennyolcszoros túlerő

A feröeri bajnokság címvédője papíron jóval gyengébbnek tűnik a Ferencvárosnál, ugyanis egy félprofi együttesről van szó, a csapat játékosai a sport mellett dolgoznak. A mértékadó Transfermarkt.com adatai szerint a Klaksvík keretének piaci értéke 2,68 millió euró (1,03 milliárd forint), míg

a magyar klub játékosainak összértéke 49,25 millió euró (18,92 milliárd forint), ami mintegy 18,38-szoros „túlerőnek” felel meg.

A Klasvík két legdrágább játékosa a 28 éves balhátvéd, Patrick Da Silva és a 31 éves Hallur Hansson. Mindkettőjüket 300 ezer euróra (115,3 millió forintra) taksálja a Transfermarkt. A Fradi legértékesebbje a 29 éves dán támadó középpályás, Kristoffer Zachariassen, 4,5 millió euróval (1,73 milliárd forint).

Magne Hoseth vezetőedző fiait azonban nem érdemes lebecsülni, az 1904-ben alapított 20-szoros feröeri bajnok, a nemzetközi porondon eddig a 2020/2021-es idényben jutott a legtovább, akkor az El-főtábláért játszhatott, de alulmaradt az ír Dundalkkel szemben. A Klaksvík hazai pontvadászatában a 2021-es és a 2022-es szezonban is tetemes előnnyel hódította el a bajnoki címet, előbbi kiírásban 11, utóbbiban 19 pontot verve a második helyezettre. Idén is nekik áll a zászló a feröeri Premier League-ben, ahol 16 mérkőzés után, száz százalékos teljesítménnyel, 12 ponttal vezetik a tabellát a B36 Torshavn előtt.

A Klasvík tavaly már a selejtező első körében búcsúzott a Bajnokok Ligájában, de azért így is okozott némi meglepetést.

Az FK Bodø/Glimt otthonában elszenvedett sima 3-0-s vereséget követően hazai pályán egy 3-1-es győzelemmel hozták rá a szívbajt a későbbi El-induló norvég együttes szurkolóira. A BL-kiesést követően a feröeri klub egy kört még sikeresen teljesített az Európa-konferencialigában, a második megmérettetésen azonban a koszovói FC Ballkani búcsúztatta őket tizenegyesekkel.

A Ferencváros európai kupaszereplése ennél sokkal eredményesebb volt a 2022/2023-as szezonban.

A zöld-fehérek a BL selejtezőkörében búcsúztatták a kazah Tobolt, illetve a szlovák Slovan Bratislavát, a harmadik fordulóban azonban az azeri Qarabag jelentette a végállomást. Ezt követően – egy írországi kitérővel – jött az Európa-liga menetelés, ahol Csercseszov legénysége a csoportkörben a Monacót, a Trabzonsport és a Crvena zvezdát megelőzve, nagy meglepetésre a kvartettje első helyén végzett. Az El-nyolcaddöntőben végül a Xabi Alonso vezette Bayer Leverkusen parancsolt megálljt Dibusz Déneséknek. Az FTC a legutóbbi négy idényben háromszor az Európa-liga főtábláján, egyszer, 2020/2021-ben pedig a BL csoportkörében szerepelt.

Csercseszov: Hazai pályán kiharcoljuk a továbbjutást

A múlt heti, gól nélküli döntetlennel végződő összecsapást követően Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző derűlátó volt.

„Nem voltak nehézségeink, azt kaptuk, amit vártunk” – idézte a szakembert a Fradi.hu. „Egy ilyen pályán, egy ilyen környezetben ilyen játékra számítottunk. Tudtuk, hogy az ellenfél egyik erőssége a rögzített szituációk. Természetesen győzni szerettünk volna, próbáltuk felvenni a harcot az ellenféllel. Ilyen meccsre számítottunk, hiszen az ellenfél már régóta nem talált legyőzőre. Tudtuk, hogy győztes mentalitással fognak felállni ellenünk. Ez egy kétmeccses, oda-vissza vágós párharc. Hazai pályán, saját közönségünk előtt szeretnénk kiharcolni a továbbjutást” – zárta gondolatait Csercseszov.

Ha a Ferencváros sikerrel veszi az első selejtezőkörös párharcát, akkor a következő fordulóban a svéd BK Häcken vagy a walesi The New Saints együttesével találkozik. Ott az FTC már otthon kezdene jövő héten és a visszavágót játszaná idegenben. A váratlan búcsú esetén az izlandi Breidablik és az ír Shamrock Rovers vesztese várna a Ferencvárosra a Konferencia-ligában.

A Ferencváros kerete a feröeri BL-selejtezőre:

kapusok: Dibusz Dénes, Varga Ádám

védők: Samy Mmaee, Mats Knoester, Eldar Civic, Botka Endre, Myenty Abena, Pászka Lóránd, Ibrahim Cissé

középpályások: Anderson Esiti, Mohammad Abu Fani, Kristoffer Zachariassen, Sigér Dávid, Cebrails Makreckis, Baráth Péter, Mohamed Ali Ben Romdhane

támadók: Kwabwena Owusu, Amer Gojak, Varga Barnabás, Adama Traoré, Tosu Kehinde Oluwatosin, Marquinhos, Lisztes Krisztián

Ezekre lehet számítani a meccsnapon

Atlétika, torna, jégkorong és labdarúgó utánpótlás – e szakágak jeles képviselőivel is találkozhatnak azok, akik kilátogatnak a feröeriek elleni visszavágóra. Érdemes időben érkezni, kapunyitás már 16.00-tól! A családi szektor alatti kerengőn mindemellett freestyle bemutatóval, csocsóval, beerponggal, pingponggal és egy fejelős aktivitással várják a drukkereket. Emellett megtalálhatóak lesznek a legkisebb szurkolók által kedvelt aktivitások, az arcfestés és a lövőerőmérő is – olvasható a Fradi hivatalos oldalán.

Hozzátették, az állandó programelemek közül ezúttal is jelen lesz a Fradi Kamion és a Fradi Minibusz is. A kamionnál 15.00-tól 18.00-ig vásárolhatnak a Fradi Shop kínálatából, ahol elérhető lesz sok más mellett új hazai mezük és a KÍ Klaksvík elleni selejtezőre készült eseménysál, de megnézhetik a Fradi Múzeum kiállítását is. Emellett különböző aktív tevékenységekre invitálják a kilátogatókat: kipróbálhatják a teqballt, a mini pingpongot, csocsózhatnak, sőt, képeket is készíthetnek.

A mérkőzést megelőzően pólóágyúval veszik célba a tribünöket, valamint a dancecam segítségével igyekeznek megalapozni a hangulatot. A szünetben az emojicam és a kisscam pásztázza majd a lelátót.

