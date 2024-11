Hetvenegy éves az Aranycsapat egyik legemlékezetesebb győzelme

Az Aranycsapat 71 évvel ezelőtt, 1953. november 25-én győzte le a londoni Wembley stadionban 6:3 arányban az angol válogatottat. A sporttörténeti győzelem emlékére a magyar labdarúgás napjává nyilvánított jeles dátum megünnepléséhez csatlakozik a közmédia, amelynek több csatornája várja tematikus tartalmakkal nézőit, hallgatóit november 25-én.

A Nemzeti Sportrádió tematikus napot szentel november 25-én az évforduló kapcsán a magyar labdarúgás napjának. A rádióban újra átélhetik az évszázad mérkőzésének minden pillanatát. A Sportreggel vendége lesz Gellér Sándor, az Aranycsapat cserekapusának fia, a Visszajátszásban pedig 10 órától a teljes találkozó rádiós közvetítését újrahallgathatják. A Bajnokokban a csapat egykori játékosai közül – az MTVA Archívuma segítségével – „megszólal” Grosics Gyula, Puskás Ferenc, Buzánszky Jenő és Hidegkúti Nándor. A tematikus nap további műsoraiban is központi szerepet kap a 6:3-as győzelem, felidézik a gólokat, továbbá a londoni diadalra emlékeznek szakértők és futball szakemberek. Az M4 Sport a magyar labdarúgás napján élőben közvetíti a Puskás Múzeum megnyitóját 9:40-től, este pedig láthatják az évszázad mérkőzését, 23 órai kezdettel az 1953. november 25-i Anglia – Magyarország találkozót az eredeti, Szepesi György által tolmácsolt közvetítésben tűzi műsorára a csatorna. A Nemzeti Sport online és nyomtatott felületein is kiemeltnek foglalkozik a 71 évvel ezelőtti sporttörténeti eseménnyel, valamint beszámol a Puskás Múzeum megnyitójáról is.

A labdarúgás játssza a főszerepet az M5 kulturális csatorna műsoraiban november 25-én. A magyar fociklubok neveivel foglalkozik 10:25-től az Édes anyanyelvünk című műsor, az Aranycsapat kerül a 10:35-kor kezdődő M5 História középpontjába, míg a Magyar Krónika 11:25-től azt mutatja be, miként kapcsolódott össze a magyar labdarúgás és más sportágak története a nagypolitika eseményeivel a 20. század viharos éveiben. Délután dokumentum- és játékfilmek sorával várja nézőit a csatorna: a nap tematikájához igazodva, 13 óra előtt Az ezüstcsapatot láthatják, amelynek középpontjában az 1938-as franciaországi világbajnokság és annak párizsi döntője áll. Ezt követi Sándor Pál rendező Régi idők focija című remeke, a film egyik szállóigéje mindennapjaink vezérfonala lett: Kell egy csapat! Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó, az Aranycsapat legendás balszélsőjének állít emléket a 18 órától látható Czibor, a Rongylábú című dokumentumfilm, majd a nap koronájaként láthatják a 21 órakor kezdődő az Aranycsapatról, az ötvenes évek elejének legjobb együtteséről készített alkotást, amely a csapat összecsiszolódásának, a legjobbak közé jutásának, a világra szóló sikereinek, világbajnoki „kudarcának”, majd széthullásának történetét meséli el.

Az évfordulóhoz kapcsolódva a Magyar Krónika november 26-án 15:55-kor kezdődő adásában is foglalkozik az Aranycsapat győzelmével, az adás szakemberek, sportújságírók és történészek bevonásával járja körbe a 6:3 történetét. A műsor szól majd a csapatról, a játékosokról, az őket övező legendákról és arról, hogyan fogadta a vereséget az angol közönség.

Az évforduló előtti napon, már vasárnap este foglalkozik a történelmi győzelemmel a Duna, a Hogy volt?! című műsor 18:45-től 6:3 és más világraszóló sportsikerek című adásával várja a nézőket. November 25-én a csatorna magazinműsorai – a Család-barát és a Családi kör – is megemlékeznek a történelmi eseményről, valamint a példamutató sorsokat, kiemelkedő teljesítményeket bemutató Álmok álmodói című saját gyártású sorozat két epizódját is láthatják: a nap tematikájához kapcsolódva 10:10-től a londoni 6:3-as mérkőzésen mesterhármast szerző Hidegkuti Nándor, 11:50-től pedig Puskás Ferenc, az Aranycsapat kapitányának életét ismerhetik meg. Este Fábri Zoltán Két félidő a pokolban című játékfilmjét tűzi műsorára a csatorna, az 1961-ben készült fekete-fehér alkotást 21:40-től láthatják.

A tematikus naphoz a Duna World is csatlakozik, a csatornán megismerhetik az Aranycsapat további tagjainak életét is az Álmok álmodói kapcsolódó epizódjaiból. 12:55-től Buzánszky Jenő, 16:05-től Czibor Zoltán, majd 20:55-től a Grosics Gyulával foglalkozó részt adja a Duna World. 19 órától a Csikar – portréfilm a 75 éves Sándor Károlyról című filmet láthatják, amelyből megismerhetik a legendás jobbszélsőt, aki nem lehetett ugyan stabil tagja az aranycsapatnak, de mindenütt ott volt Puskásékkal, és mindent tudott minden idők legnagyobb magyar futballcsapatáról. A portréfilmben rajta kívül csapattársak, barátok elevenítik fel emlékeiket. A magyar filmgyártás sporttal foglalkozó alkotásairól készült Hogy volt?! adásával zárja a napot a Duna World. A 20 órakor kezdődő műsorban Sándor Pál rendező, Fenyő Iván, Rákosi Katalin, és Nagy Dániel Viktor színművészek lesznek Radványi Dorottya és Sztankay Ádám vendégei.

Puskás Ferenc kevésbé ismert gyerekkorát bemutató, Puskás Öcsi és barátai című sorozat Keserű csoki című epizódjával várja kis nézőit e napon az M2 Gyerekcsatorna. A 13:50-től látható rész azt mutatja be, hogy a legendás futballista már gyerekkorában is lelkiismeretes és egyenes ember volt.

