Hivatalos: a Barcelona bejelentette Lewandowski érkezését

Ahogy azt már szinte mindenki vizionálta: Robert Lewandowski az FC Barcelona játékosa lesz, csupán az orvosi vizsgálaton kell átesnie, hogy aláírhassa szerződését a katalánokkal.

Az FC Barcelona és a Bayern München megegyezett Robert Lewandowski átigazolásáról – írja a katalán csapat hivatalos honlapja. A lengyel támadónak csupán az orvosi vizsgálaton kell átesnie és aláírhatja szerződését a spanyol csapattal.

Lewandowski 2010-ben tette át a székhelyét hazájából Németországba, ahol először a Borussia Dortmund játékosaként nyert Bundesligát, s jutott BL-döntőbe. 2014-ben ingyen szerezte meg őt a Bayern München, ahol a világ egyik legjobb támadójává nőtte ki magát, ötször lett a Bundesliga gólkirálya, az elmúlt két szezonban a legjobb játékosnak választották Németországban.

2020-ban Bajnokok Ligáját is nyert a bajorokkal, 15 góljával a sorozat mesterlövésze lett, s sokan várták, hogy megkapja az Aranylabdát is. Ez egyelőre hiányzik a repertoárjából, de az elmúlt évben a FIFA Év játékosa-díjat így is megnyerte Lionel Messivel szemben.

Lewandowski átigazolását már hónapok óta sejteni lehetett, az elmúlt órákban pedig a közösségi médiában már elköszönt a Bayerntől. Sajtóinformációk szerint a bajorok 50 millió euróért adták el a lengyel csatár játékjogát a Barcelonának.

Nyitókép: FIFA.com

m4sport.hu