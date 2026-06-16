Hivatalos: nevet és arculatot váltott a „Metaliszt 1925”
A harkivi „Metaliszt 1925” labdarúgóklub hivatalosan is bejelentette, hogy jelentős változásokon ment keresztül: a csapat új nevet, valamint teljesen megújult arculatot kapott. A klub mostantól FC Harkiv néven szerepel.
A bejelentést a klub sajtószolgálata tette közzé a hivatalos közösségi média felületein, ahol egy rövid videóban mutatták be az új vizuális identitást. A frissített klubemblémán egy stilizált „Х” betű szerepel, amely Harkiv városára utal, és a csapat új korszakát szimbolizálja.
A klub tájékoztatása szerint a változtatások nemcsak a nevet és a logót érintik, hanem a teljes arculati koncepciót is, amelyben hangsúlyos szerepet kap a város identitása és történelmi jelentősége. A bemutatott új színvilág is eltér a korábbitól: a hagyományos sárga árnyalatokat egy mélyebb, bíbor-arany tónus váltotta fel.
A „Metaliszt 1925” – immár FC Harkiv – továbbra is nehéz körülmények között kénytelen működni, mivel az orosz–ukrán háború miatt a csapat nem hazai stadionjában játssza mérkőzéseit, hanem ideiglenes helyszíneken szerepel.
A klub az előző idényben az ukrán élvonalban az 5. helyen végzett, összesen 51 pontot gyűjtve, ezzel stabil középcsapatként zárva a szezont.
A névváltás és az arculatfrissítés a klubvezetés szerint egy új korszak kezdetét jelzi, amelyben a harkivi futball identitásának megerősítése kerül a középpontba.
Nyitókép forrása: sport.nv.ua