Hivatalos: nevet és arculatot váltott a „Metaliszt 1925”

A harkivi „Metaliszt 1925” labdarúgóklub hivatalosan is bejelentette, hogy jelentős változásokon ment keresztül: a csapat új nevet, valamint teljesen megújult arculatot kapott. A klub mostantól FC Harkiv néven szerepel.

A bejelentést a klub sajtószolgálata tette közzé a hivatalos közösségi média felületein, ahol egy rövid videóban mutatták be az új vizuális identitást. A frissített klubemblémán egy stilizált „Х” betű szerepel, amely Harkiv városára utal, és a csapat új korszakát szimbolizálja.

A klub tájékoztatása szerint a változtatások nemcsak a nevet és a logót érintik, hanem a teljes arculati koncepciót is, amelyben hangsúlyos szerepet kap a város identitása és történelmi jelentősége. A bemutatott új színvilág is eltér a korábbitól: a hagyományos sárga árnyalatokat egy mélyebb, bíbor-arany tónus váltotta fel.

A „Metaliszt 1925” – immár FC Harkiv – továbbra is nehéz körülmények között kénytelen működni, mivel az orosz–ukrán háború miatt a csapat nem hazai stadionjában játssza mérkőzéseit, hanem ideiglenes helyszíneken szerepel.

A klub az előző idényben az ukrán élvonalban az 5. helyen végzett, összesen 51 pontot gyűjtve, ezzel stabil középcsapatként zárva a szezont.

A névváltás és az arculatfrissítés a klubvezetés szerint egy új korszak kezdetét jelzi, amelyben a harkivi futball identitásának megerősítése kerül a középpontba.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: sport.nv.ua

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