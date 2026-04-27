Hivatalos: Visszatér a Török Nagydíj

Hivatalossá vált, hogy a Török Nagydíj visszatér a versenynaptárba! A szervezők ötéves szerződést kötöttek az F1-gyel, ennek keretén belül pedig a népszerű helyszín már 2027-ben fogadja a királykategória mezőnyét.

Isztanbul először 2005-ben látta vendégül a királykategória mezőnyét, a technikás versenypálya pedig – főleg annak azonnal legendássá váló nyolcas kanyarja – hamar népszerűvé vált a szurkolók és a versenyzők körében.

A helyszínnek 2011-ig volt állandó helye a naptárban, majd egy hosszabb szünet után 2020-ban rendeztek rajta ismét F1-es futamot, amikor a koronavírus-világjárvány miatt alaposan át kellett alakítani a menetrendet, Isztanbul pedig vállalta a beugrást. Egy évvel később ismét megrendezték a nagydíjat, azóta viszont nem láthattunk Török Nagydíjat.

A szervezők viszont folyamatosan dolgoztak a visszatérésen, ami 2027-ben megvalósulhat, miután a promóterek ötéves szerződést kötöttek az F1 vezetőivel. A bejelentéssel hivatalossá vált, hogy a futamok lebonyolításában a Török Autósport Szövetség (TOSFED) lesz a Forma–1 partnere.

Az együttműködés bejelentése kapcsán a királykategória hivatalos közleménye megemlítette azt is, hogy a Forma–1 népszerűsége az előző években több helyszínhez hasonlóan Törökországban is folyamatosan növekedett: több mint 19 millió rajongó követi a sportot, és több mint 7,5 millióan a közösségi médiában is aktívak.

Recep Tayyip Erdogan török elnök a bejelentés kapcsán megjegyezte, a Forma–1 a világ egyik legjelentősebb sporteseménye, amely különleges látványával, fiatal közönségével és technológiai vezető szerepével tűnik ki.

Kiemelte, hogy Törökországban minden korosztály körében népszerű a sport, különösen a fiatalok között. Elmondta, hogy az ország korábban hétszer (2005–2011 között), majd a COVID-időszakban kétszer adott otthont a versenynek. Megjegyezte ő is, hogy a pálya a rajongók egyik kedvence, és reméli, hogy 2027 és 2031 között ismét magas színvonalú futamokat rendezhetnek.

„A következő évtől örömmel térünk vissza Isztambul városába, hogy lenyűgözzük a rajongókat a Forma–1-es bajnokság egyik legizgalmasabb és legnagyobb kihívást jelentő pályáján”

– fogalmazott a királykategória ügyvezetője, Stefano Domenicali.

„Isztambul kulturális kaput jelent Európa és Ázsia között, egyedülálló módon ötvözve a történelmet és a hagyományt a sporthoz, üzlethez és szórakoztatáshoz való modern, előremutató hozzáállással. Szeretném Erdogan elnök úrnak, az Ifjúsági és Sportminisztériumnak, a Kulturális és Idegenforgalmi Minisztériumnak, valamint a Török Autósport Szövetségnek a támogatást” – tette hozzá.

„A Forma–1 visszatérése Törökországba erőteljes bizonyítéka sportágunk folyamatos globális növekedésének és vonzerejének” – kommentálta a bejelentést Mohammed bin Szulajm, az FIA első embere. „A pálya különleges helyet foglal el a Forma–1 történetében.”

„A visszatérése hangsúlyozza közös elkötelezettségünket a bajnokság dinamikus piacokon való bővítése iránt. Köszönettel tartozom Erdogan elnök úrnak a Török Autósport Szövetség elnökének. Az erős együttműködésnek köszönhetően nemcsak a Forma–1 hosszú távú jövőjét biztosítjuk Törökországban, hanem támogatjuk a motorsport további fejlődését is” – folytatta.

Forrás: m4sport.hu

Fotó: XPB