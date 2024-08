Holland Nagydíj: Norris győzött Zandvoortban

Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Holland Nagydíjat.

A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása második futamgyőzelme az F1-ben, korábban Miamiban diadalmaskodott.

Norris mögött a címvédő és a vb-pontversenyben most is éllovas, hazai pályán szereplő Max Verstappen lett a második a Red Bullal, míg a dobogó harmadik fokára a monacói Charles Leclerc állhatott fel a Ferrarival.

A második helyről rajtoló Verstappen sokkal jobban kapta el a piros lámpák kialvását, mint a pole pozíciós Norris, mögöttük a másik McLarenben Oscar Piastrit pedig a mercedeses George Russell rajtolta le, így az első kör végén Verstappen, Norris, Russell, Piastri volt a sorrend az elején.

A 18. körben Norris a célegyenesben aztán simán körbeautózta holland riválisát, ezzel átvette a vezetést. Ekkor már az első két helyen haladó versenyző előnye több mint öt másodperc volt, mert mögöttük Russell jóval lassabb volt, mint a többiek.

Norris az előzés után folyamatosan növelte a különbséget, mögöttük Leclerc Piastrival küzdött, de amikor a 25. körben előbbi kiállt kerékcserére, a boxutcában nemcsak őt, hanem Russellt is megelőzte.

A 200. nagydíját teljesítő Verstappent három körrel később hívták ki kerékcserére, legtovább pedig Piastrit tartotta kint a csapata, aki a 33. körben látogatott ki a boxba. Eközben Leclerc-nek bejött a korai gumiváltás, ugyanis Norris és Verstappen mögé feljött harmadiknak.

Az élen a brit pilóta közben már 12 másodpercnél is nagyobb előnyt autózott ki holland ellenfelével szemben, hátrébb pedig Piastri a jóval frissebb abroncsokon Russellt gyorsan visszaelőzte, majd Leclerc-et is üldözőbe vette. Utóbbit aztán végül nem sikerült megelőznie, így be kellett érnie a negyedik hellyel.

Mivel az élmezőnyből mindenki egykiállásos taktikát választott, a sorrend már nem változott, Norris végül a rossz rajtja ellenére is hatalmas fölénnyel győzött az elmúlt három évben diadalmaskodó Verstappen előtt, ráadásul az utolsó körben a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot is bezsebelte.

A világbajnoki idény jövő vasárnap az Olasz Nagydíjjal folytatódik.

