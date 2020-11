Hosszabbításban kapott ki a Fradi, simán nyert Kijevben a Barca

Közel állt a bravúrhoz a Juventus otthonában a Ferencvárosi TC a labdarúgó Bajnokok Ligája 4. fordulójában, de hiába volt a kilencvenegyedik percig 1:1 a mérkőzés állása, a végén egy kapushiba után az olaszok megszerezték a győztes gólt. A csoport másik meccsén a Dinamo Kijev hazai pályán sima vereséget szenvedett a tartalékos FC Barcelona csapatától.

A magyar bajnok bátran és magabiztosan kezdett a Juventus otthonában, és többször is eljutottak az olaszok kapujáig. A 19. percben Tokmac Nguen futott el a jobbszélen, és beadására Myrto Uzuni érkezett középen, aki megszerezte a ferencvárosiak vezető találatát (0:1). A Juventus ezután magasabb fokozatra kapcsolt, de igazán veszélyes helyzeteket nem tudtak kidolgozni. A Fradinak is volt még helyzete a gólt követően, de Zubkov lövését blokkolták a védők. A 35. percben Cristiano Ronaldo szinte a semmiből szerzett gólt, miután huszonkét méterről talált be Dibusz kapujába (1:1). A hazaiak a második játékrészben uralták a mérkőzést, de csak két kapufáig jutottak el, újabb gólt nem sikerült szerezniük. Az FTC játékosai a mérkőzés 92. percéig meccsben voltak Európa egyik legjobb csapatával, sőt még a győztes gólért is küzdöttek a budapesti zöld-fehérek, de a 92. percben a csereként beálló Morata fejesgólja eldöntötte a mérkőzés sorsát (2:1). A spanyol csatár fejese a mérkőzésen több bravúrt is bemutató Dibusz hibáját követően jutott a hálóba, így nem jött össze a pontszerzés Szerhij Rebrov csapata számára. Az 5. fordulóban az FC Barcelona csapata látogat Budapestre, az utolsó körben pedig Kijevben lép pályára a Ferencvárosi TC.

A Dinamo Kijev hazai pályán lépett pályára a Lionel Messit, Sergio Busquets-et, Anshu Fatit, Gerard Pique-t, de Jongot és Sergi Robertot is nélkülöző FC Barcelona ellen. A tartalékos katalánok az első félidei gólnélküli döntetlen után kiütötték ukrán ellenfelüket. Az 52. percben Dest kezdte a gólgyártást, majd Braithwaite folytatta öt perccel később. A 70. percben a dán támadó büntetőből szerezte meg második gólját, amivel már háromgólos volt a vendégek előnye. A csereként beálló Griezmann a 92. percben megszerezte csapata negyedik gólját. Az FC Barcelona 4:0-s kijevi győzelmével két fordulóval a csoportküzdelmek vége előtt bebiztosította továbbjutását, és 12 pontjával vezetik a G csoportot a 9 pontos Juventus előtt. A harmadik és negyedik helyen az 1-1 pontos Dinamo Kijev és a Ferencvárosi TC állnak, és a kijeviek csupán jobb gólkülönbségüknek köszönhetően előzik meg a magyar bajnokot (3:10, míg az FTC-nek 5:13).

Az orosz Krasznodar csapata a 95. percben vesztette el a Sevilla elleni hazai találkozót (1:2), ahogy a csoport másik meccsén a Rennes tette a 91. percben a Chelsea ellen (1:2). A Borussia Dortmund háromgólos győzelmet aratott a belga FC Brugge csapata ellen (3:0), a Lazio pedig 3:1-re verte Rómában az orosz bajnoki címvédő Zenitet. A Gulácsi Pétert és Orbán Willit foglalkoztató német RB Liepzig 1:0-ra kikapott a Paris SG vendégeként, a Manchester United pedig 4:1-es győzelemmel vágott vissza a török Basaksehirnek az idegenbeli vereségért.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma