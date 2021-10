Husztra került a bajnoki trófea, Nagszőlősre az ezüst

A megyei labdarúgó-bajnokság zárófordulójában dőlt el a bajnoki cím sorsa, amire az utolsó játéknap előtt még három együttes is pályázott. A Huszti FC számára egyszerű volt a feladat: hazai pályán le kell győzniük a Polenai FC-t. Ez sikerült is Volodimir Kornutyák együttesének, mivel 3:0-ra kiütötték ellenfelüket, és veretlenül lettek bajnokok. A másik két esélyes egymás ellen lépett pályára: a Nagyszőlősi FC az Ilosvai Buzsorát látta vendégül. Csak abban az esetben lehetett volna bajnok a nagyszőlősi, vagy az ilsovai csapat, ha a husztiak botlanak, ami nem következett be. Az ezüstérmet végül az ugocsaiak szerezték meg, mivel sima, 4:1-es diadalt arattak a címvédő ilosvaiak felett.

A Huszti FC 800 néző előtt fogadta a Polenai FC-t, tehát a jó hangulat is adott volt az esetleges győzelemhez, és a bajnoki ünnepléshez. Ez végül össze is jött a hazaiaknak, mivel háromszor is beköszöntek a polenai kapuba: a 8. percben a rutinos Vladiszlav Mikuljak, a 61. percben Mikola Pilip, a mérkőzés hajrájában pedig Mikola Ilkovics volt eredményes (3:0). A husztiak veretlenül, 10 győzelemmel és 4 döntetlennel nyerték meg a megyei bajnokságot. A Nagyszőlősi FC már az első félidőben kétgólos előnyt harcolt ki az Ilosvai Buzsora ellen: a 25. percben Mihajlo Repljuk, majd négy perccel később Mihajlo Csedrik is betalált. A 67. percben Jurij Viscsak szerezte meg csapata harmadik gólját, amit a vendégek szépítő találata követett Richard Solc révén. Mihajlo Csedrik pár perccel később visszaállította a háromgólos különbséget, így 4:1-es hazai siker született. A Nagyszőlősi FC ezüstérmes lett, míg az ilosvaiak nyakába került a bronz. Az újonc Felsődomonyai Medea 1:0-s sikert aratott az Irhóci FC felett, így helyet cseréltek ellenfelükkel a tabellán, és nagyszerű eredményt elérve negyedikek lettek. Az ifiknél a veretlen Felsődomonyai Medea lett a bajnok, megelőzve a nagyszőlősi, és a polenai fiatalokat.

Megyei bajnokság, 14. forduló:

Huszti FC – Polenai FC 3:0

Nagyszőlősi FC – Ilosvai Buzsora 4:1

Felsődomonyai Medea (Onokivci) – Irhóci FC (Vilhivci) 1:0

Kárpáti Rahó – Ungvári Sporiskola – elhalasztva

A bajnokság végeredménye: 1. Huszti FC, 2. Nagyszőlősi FC, 3. Ilosvai Buzsora, 4. Medea, 5. Irhóci FC, 6. Polenai FC, 7. Rahói Kárpáti, 8. Ungvári Sportiskola.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma