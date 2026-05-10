Idén is megrendezték a „Futok a Hősökért” jótékonysági sporteseményt

, hogy ismét megrendezték a „Futok a Hősökért” elnevezésű jótékonysági sport- és hazafias eseményt a Beregszászi kistérségben május 10-én.

A rendezvény tavaly indult hagyományteremtő szándékkal, és azóta közösségi sporteseményként és jótékonysági kezdeményezésként is megrendezik.

Az idei futáson több mint 170 résztvevő vett részt, gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt. A szervezők szerint a részvétel nem versenysporti célokat szolgált, hanem közösségi és emlékezeti jelentőséggel bírt.

A 2,5 kilométeres távon a legfiatalabb induló Kontros Inesz volt, aki sikeresen teljesítette a futást. A legidősebb résztvevő Ivan Psenicsnij volt, aki szintén végigfutotta a távot.

A verseny eredménye:

I. hely: Melesinszka Sztaszja és Boldizsar Andrij

II. hely: Ragyionova Katerina és Bródi Szabolcs

III. hely: Lukasenko Olekszij és Prodan Alekszandra

A szervezők hangsúlyozták, hogy az esemény minden résztvevője saját teljesítésével hozzájárult a program sikeréhez.

A programot helyi közösségek által készített vendéglátás zárta, többek között lángossal és szilvalekváros fánkkal kínálták a résztvevőket.

