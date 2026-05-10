Idén is megrendezték a „Futok a Hősökért” jótékonysági sporteseményt
Babják Zoltán polgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy ismét megrendezték a „Futok a Hősökért” elnevezésű jótékonysági sport- és hazafias eseményt a Beregszászi kistérségben május 10-én.
A rendezvény tavaly indult hagyományteremtő szándékkal, és azóta közösségi sporteseményként és jótékonysági kezdeményezésként is megrendezik.
Az idei futáson több mint 170 résztvevő vett részt, gyermekek, fiatalok és felnőttek egyaránt. A szervezők szerint a részvétel nem versenysporti célokat szolgált, hanem közösségi és emlékezeti jelentőséggel bírt.
A 2,5 kilométeres távon a legfiatalabb induló Kontros Inesz volt, aki sikeresen teljesítette a futást. A legidősebb résztvevő Ivan Psenicsnij volt, aki szintén végigfutotta a távot.
A verseny eredménye:
- I. hely: Melesinszka Sztaszja és Boldizsar Andrij
- II. hely: Ragyionova Katerina és Bródi Szabolcs
- III. hely: Lukasenko Olekszij és Prodan Alekszandra
A szervezők hangsúlyozták, hogy az esemény minden résztvevője saját teljesítésével hozzájárult a program sikeréhez.
A programot helyi közösségek által készített vendéglátás zárta, többek között lángossal és szilvalekváros fánkkal kínálták a résztvevőket.