Ismét élen a Fradi, kieső helyen az MTK és az Újpest

A Zalaegerszeg idegenbeli legyőzésével visszavette a vezetést a magyar labdarúgó OTP Bank Liga tabelláján a Ferencváros, miután a Kisvárda döntetlent ért el Újpesten, az ideiglenesen listavezető Puskás Akadémia pedig hazai pályán kapott ki az addig sereghajtó MTK együttesétől. A fővárosi kék-fehérek bravúros győzelmükkel megelőzték a lila-fehéreket, de még így is a két nagy múltú klub áll a kiesőhelyen, mivel a Gyirmót zsinórban harmadszor tudott győzni.

A 20. forduló nyitómeccsén 0:0-s döntetlent játszott egymással az Újpest FC és a Kisvárda együttese, és ez a találkozó szinte összehasonlíthatatlan volt a két csapat hétközi kupameccsével. A Kisvárda ezzel maradt a harmadik helyen, a lila-fehérek pedig visszacsúsztak az utolsó pozícióba. A szabolcsiaknál Hej Viktor és Mihajlo Hotra is a kispadról nézhette végig a különösebb izgalmaktól mentes összecsapást. A Gyirmót FC Győr folytatta jó sorozatát, ezúttal idegenben nyert, most éppen a Paksi FC ellen. A Paksban ugyan Ádám Martin újabb két gólt szerzett, de ez sem volt elég a pontszerzéshez. A hazaiak Windecker József kiállítása miatt a 41. perctől emberhátrányban játszottak, de még így is sikerült egyenlíteniük, viszont a slusszpoén a Gyirmóté volt. A paksiaknál az aknaszlatinai Tamás Olivér végig a pályán volt. Gólokban gazdag meccsen nyert 4:1-re idegenben a remek formában játszó Mezőkövesd a pontatlanul futballozó DVSC-vel szemben, akik ezzel közelebb kerültek a kiesőzónához, a matyóföldiek pedig megközelítették a negyedik helyen álló székesfehérváriakat.

A kiesés ellen küzdő MTK meglepetésre 2:1-re nyert az éllovas Puskás Akadémia otthonában. Ezzel a három ponttal a kék-fehér együttes ellépett az utolsó helyről, ahová az Újpest FC csúszott vissza. A fővárosiak hőse Futács Márkó volt, aki gólt szerzett, és szemfüles gólpasszt is adott a találkozón. Hosszú idő után győzni tudott a Budapest Honvéd, a fővárosiak 3:1-re megverték haza pályán a mérkőzés végére teljesen széteső MOL Fehérvárt, amely sorozatban a harmadik bajnoki vereségét szenvedte el. A kispestiek második gólját a Minaji FC együttesétől igazolt Olekszandr Petruszenko szerezte. Az NB I 20. fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros 3:1-re nyert Zalaegerszegen, ezzel a címvédő lett a forduló nagy nyertese – a tabella élére is állt. Mindössze tizenkét másodperc kellett a Ferencvárosnak, hogy vezetést szerezzen a Zalaegerszeg otthonában, miután Zachariassen volt eredményes (0:1). A ZTE-védelem igyekezett állni a sarat, ziccerek helyett átlövésekkel veszélyeztetett a bajnoki címvédő, a hazaiak kapusa előbb Aissa Laidouni, majd Tokmac Nguen lövését védte. Nem kellett sokat várni, míg Ryan Mmaee góljával megduplázta előnyét az FTC (0:2). Az első félidő egyoldalú játékát elnézve nehéz volt elképzelni, hogy kétgólos előnyről veszélybe kerül a három pont, ám Josip Spoljaric szemfüles góljával a semmiből szépített a támadásban addig nagyon halovány zalai együttes, így a második játékrészre nyílt maradt a meccs (1:2).

A fordulás után a második gól szerzője került helyzetbe, ám kiszorított helyzetből leadott lövését védte a hazaiak kapusa. Nem sokkal később viszont a támadó előkészítőként jeleskedett, remek ütemben tálalt a támadást kísérő Botka Endreelé, a hátvéd pedig a szerdán a Vasas ellen 2:0-ra megnyert Magyar Kupa-csata után ismét eredményes volt, ezzel visszaállt a kétgólos különbség (1:3). A Fradi az utolsó tizenöt percben takarékra kapcsolva is megtartotta előnyét, a három pont megszerzésével pedig ismét a tabella élére állt.

OTB Bank Liga, 20. forduló:

Paks–Gyirmót 2:3

Debreceni VSC–Mezőkövesd 1:4

Újpest FC–Kisvárda 0:0

Puskás Akadémia–MTK Budapest 1:2

Zalaegerszegi TE–Ferencvárosi TC 1:3

Budapest Honvéd–MOL Fehérvár 3:1

A tabella állása:

1. Ferencváros 41 pont

2. Puskás Akadémia 40 p.

3. Kisvárda 39 p.

4. MOL Fehérvár 29 p.

5. Paks 27 p.

6. Mezőkövesd 26 p. (25:31)

7. Zalaegerszeg 26 p. (30:39)

8. Honvéd 23 p. (35:37)

9. Gyirmót FC 23 p. (22:30)

10. Debreceni VSC 22 p.

11. MTK 19 p.

12. Újpest FC 18 p.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma