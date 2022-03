Ismét három kárpátaljai labdarúgó a magyar U21-es válogatott keretében

A magyar férfi labdarúgó-válogatottal párhuzamosan a Gera Zoltán vezette U21-es válogatott is megkezdi a tavaszi szezont. A magyar fiatalok a 2023-as Európa-bajnokság selejtezőjében szerepelhetnek, melynek 7. illetve 8. fordulójában San-Marinót fogadják, illetve Lengyelországba látogatnak. Gera Zoltán három kárpátaljai játékosra is számít a selejtezők során: Hidi M. Sándor, Kusnyír Erik és Tamás Olivér is tagja a keretnek.

Három kárpátaljai játékos is magára öltheti a magyar címeres mezt, ha San Marino vagy Lengyelország ellen számít rájuk a szövetségi kapitány. A nagydobronyi Hidi M. Sándor az NB II-ben szereplő Vasas középpályása, már nem először kapott meghívót Gerától, viszont eddig még nem mutatkozott be tétmérkőzésen a nemzeti együttesben, csupán az U19-es csapatban. Az NB I-es Paksban futballozó aknaszlatinai Tamás Olivér már bemutatkozott az U21-es válogatottban tétmeccsen is, a fiatal kárpátaljai hátvéd a korosztályos Európa-bajnokságon lépett pályára Románia ellen, továbbá már a selejtezőkön is pályára lépett a tolnaiak alapembere, aki a Kazincbarcika elleni kupameccsen sérült meg. A szintén NB I-ben szereplő Debreceni VSC labdarúgója, az izsnyétei Kusnyír Erik másodszor kapott meghívót a válogatottba, mivel a nemzetközi szabályok csak ősszel tették lehetővé, hogy a magyar csapatot képviselje.

Gera Zoltán csapata nehéz csoportba került: az U21-es Eb-győztes Németország mellett Lengyelország, Izrael, Lettország és San Marino szerepel velük egy csoportban. A csoport első helyezettje, valamint a kilenc csoport legjobb másodikja közvetlenül kijut a román-grúz közös rendezésű tornára, míg a maradék nyolc második helyezett rájátszásban dönt egymás között a fennmaradó négy Eb-helyről. A magyar együttes szinte biztosan nem juthat már tovább, mivel hat mérkőzésen mindössze 7 pontot gyűjtött Gera csapata. Magyarország a csoport negyedik helyén áll, nyolc ponttal lemaradva az éllovas németektől és az izraeliektől. Ami az U21-es válogatott márciusi ellenfeleit illeti, San Marino pont nélkül áll a csoport utolsó helyén, ősszel 4:0-ra nyert ellenük a magyar együttes. A lengyelek hat ponttal előzik meg Tamásékat, jelenleg 13 ponttal a harmadikok a csoportban, és még versenyben vannak az Eb-részvétel kiharcolásáért, ősszel Szegeden 2:2-es döntetlent értek el Magyarország ellen.

A magyar U21-es válogatott kerete:

Kapusok: Hegyi Krisztián (West Ham United), Auerbach Martin (Csákvár), Veszelinov Dániel (DAC).

Védők: Tamás Olivér (Paks), Mocsi Attila (Zalaegerszegi TE), Csóka Dániel (AFC Wimbledon), Balogh Botond (Parma), Iyinbor Patrick (Vasas), Várkonyi Bence (MTK Budapest).

Középpályások: Kusnyír Erik (DVSC), Major Sámuel (Admira Wacker), Hidi M Sándor (Vasas), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Komáromi György (Puskás Akadémia), Csongvai Áron (Újpest FC), Szabó Bálint (Paksi FC), Szendrei Norbert (MOL Fehérvár FC), Mezei Szabolcs (MTK Budapest).

Támadók: Kiss Tamás (Cambuur), Horváth Krisztofer (Szeged), Skribek Alen (Puskás Akadémia), Németh András (Genk).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma