Ismét kikapott, így sereghajtó maradt a Minaji FC

Ismét vereséget szenvedett a bennmaradásért küzdő Minaji FC az ukrán labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában; a kárpátaljai együttes ezúttal az FK Olekszandrija otthonában kapitulált. Vaszil Kobin együttese így egyre nehezebb helyzetbe került, és továbbra is a tabella utolsó helyén áll az Ung-vidéki gárda. A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában újabb lépést tett a 32. bajnoki címe felé a címvédő Ferencváros, miután 1:0-s győzelmet arattak a kiesőhelyen álló Budapest Honvéd ellen. Az egyre mélyebb gödörbe kerülő MOL Fehérvár nagy meglepetésre hazai pályán szenvedett kétgólos vereséget a sereghajtó Diósgyőri VTK csapatától.

A minajiak vezetőedzője, Vaszil Kobin az FK Lviv elleni hazai vereséget követően úgy döntött, hogy ezúttal nem teszi a kezdőbe a klub legismertebb játékosát, Artem Milevszkijt, aki nem nyújtott meggyőző teljesítményt bemutatkozó meccsén. Az azerbajdzsáni válogatott-meghívót kapott Anatolij Nurijev révén előnybe kerülhettek volna a minajiak, de a munkácsi játékos elhibázta ziccerét. Az Olekszandrija első találata a 40. percben született, amikor egy szögletet követően Luckevics volt eredményes (1:0). A második játékrész elején el is dőlt a három pont sorsa, előbb Bondarenko talált be az 51. percben, majd hat perccel később az ex-sahtaros Kanibolockij kapus hibáját Vantuh váltotta gólra, amivel kialakult a 3:0-s végeredmény. A következő fordulóban az Olimpik Donyecket látja vendégül az Ung-vidéki együttes, majd a listavezető Dinamo Kijev látogat a megyeszékhelyre. A Minaji FC 10 pontjával a tizennegyedik, de még így is csak kétpontos hátrányban van a tízedik FK Lvivvel szemben.

A Ferencváros az edzőváltáson átesett Honvédot fogadta, és az első félidőben a kapuja elé szegezte ellenfelét a zöld-fehér együttes. A kispestiek nem sokszor jutottak el a Fradi kapujáig, sőt egyetlen kaput eltaláló lövésük sem volt. Ezzel szemben a listavezető több helyzetet is kidolgozott, bár Farkas játékvezető legalább egy jogos büntetőtől megfosztotta a hazaiakat. A második félidőt az FTC és a bíró is ott kezdte ahol abbahagyta: Lovric kezezéséért nem járt büntető, de maradt a labda a Fradinál, és Uzuni a bal alsó sarokba lőtt (1:0). Az albán támadó egyértelműen a Ferencváros legjobbja a tavasszal, az utóbbi hét mérkőzésén hatodik gólját szerezte, és hogy valóban kiváló formában van, néhány perccel később egy felsőlécre tekert labdával is jelezte. Ezután teljesen megváltozott a mérkőzés képe, a hazaiak majdnem ráfáztak, hogy nem sikerült megszerezniük második góljukat. A vendégeknél Thierry Gale egymaga duplázhatott volna, míg Gazdag Dániel százszázalékos ziccerben rontott. Az első félidőben munka nélkül ácsorgó Dibusz Dénes bravúrral hárított több alakalommal is. A lefújás előtti pillanatban a kispesti Batik Bence kapufára fejelte a labdát, így nem jött össze a Honvéd számára a pontszerzés.

A Diósgyőr hátrányból felállva, Grozav mesterhármasával 3:1-re legyőzte idegenben a MOL Fehérvárt. Hiába történt edzőváltás a Vidinél, sorrendben hatodik meccsén ötödik vereségét szenvedte el az előző bajnokság ezüstérmese. A ZTE Favorov tizenegyesből lőtt góljával szerezte meg a vezetést a két kulcsembere, Simon Krisztián és Junior Tallo nélkül pályára lépő Újpest FC ellen, majd a folytatásban még két góllal megerősítette előnyét, otthon tartva a három pontot (3:0).

Ukrán labdarúgó-bajnokság, 15. forduló:

FK Olekszandrija – Minaji FC 3:0

FK Lviv – Kolosz Kovalyivka 0:2

FK Mariupol – Zorja Luhanszk 0:1

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 22. forduló:

MTK Budapest – Mezőkövesd Zsóry 0:0 (Mezőkövesd: Vajda Sándor a 46. percben lépett pályára)

Zalaegerszegi TE – Újpest FC 3:0

MOL Fehérvár – Diósgyőri VTK 1:3

Ferencvárosi TC – Budapest Honvéd 1:0 (FTC: Igor Haratyin végig pályán volt, Honvéd: Nagy Sándor nem volt a keretben)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma