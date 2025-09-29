ISZ RUN 2.0 – jótékonysági félmaraton Jánosiban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete második alkalommal szervezett jótékonysági félmaratont, ezúttal a Beregszászi Városi Tanáccsal közösen. A futóversenyt az Őszi Beregszász programsorozat részeként valósították meg a jánosi Barna György Stadionban szeptember 27-én.

Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke elmondta: a futóversennyel kettős célt szerettek volna elérni. Egyrészt a nehéz, háborús időkben közösséget, találkozási pontot szerettek volna létrehozni az embereknek, a sport pedig jó lehetőséget kínál erre. Másrészt a rendezvény a jótékonyság jegyében telt, ugyanis a befolyt összegből az Összefogunk Ádiért Alapítványt, valamint egy háborús veteránt támogatnak a szervezők.

A versenyzők négy táv közül választhattak: 800 méter a legkisebbeknek és családoknak, 2 km egy könnyed felfrissülésért, 10 km a futás szerelmeseinek, 21 km pedig az igazi kihívást kereső sportolóknak. A versenyre a megye egész területéről, Ungvártól Husztig érkeztek futók, a 120 regisztrált között iskolások és tapasztalt futók egyaránt szerepelnek.

A rendezvény kezdetén Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere, valamint Dobsa István köszöntötte a megjelenteket. A rajt előtt Nagy Gizella tréner tartott bemelegítést a futóknak, majd a négy táv versenyzői egyszerre indultak el a cél eléréséért. A 800 méteres és a 2 km-es táv befutói után az ATASZ tánccsoport kápráztatta el a közönséget.

A verseny végeredménye:

800 méteren a leggyorsabb Bródi Szabolcs lett, a kétkilométeres távon Medulics Vaszil győzedelmeskedett, 10 km-en Hripta Jevhen bizonyult a leggyorsabbnak, a 21 km-es félmaraton nyertese pedig Bujanovszkij Kiril lett. A dobogósok oklevelet és értékes nyereményeket vihettek haza.

A nemes célt szolgáló esemény közös bográcsozással ért véget. A szervezők köszönetüket fejezik ki a rendvédelmi szerveknek és a mentőszolgálatnak a rendezvény biztosításáért.

Fotók: Jenei Krisztián

Horváth Gabriella

Kárpátlja.ma

