Japán Nagydíj: Russell nyerte az első, Piastri a második szabadedzést

A világbajnoki pontversenyt vezető George Russell, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb pénteken a Forma-1-es Japán Nagydíj első szabadedzésén Szuzukában, a második gyakorláson pedig Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője végzett az élen.

Az első edzésen Russell mögött csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli zárt másodikként, míg a harmadik és a negyedik helyen a két McLaren fejezte be a tréninget: a világbajnoki címvédő brit Lando Norris hátránya kicsivel több mint egy tizedmásodperc volt Russellhez képest, Piastri pedig már majdnem két tizeddel maradt el a legjobb időtől. Az ötödik és a hatodik pozícióban a Ferrari versenyzői végeztek Charles Leclerc, Lewis Hamilton sorrendben, míg a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) a hetedik köridőt autózta.

A második gyakorláson ugyanazok a versenyzők osztoztak az első hat helyen, mint a korábbi tréningen, ezúttal viszont Piastri egy kicsivel gyorsabb volt a mercedeses pilótáknál, a másodikként végző Antonelli egy tizedmásodpercen belül volt hozzá képest, míg a harmadikként záró Russell hátránya már két tizedmásodperc fölött volt. Norris a másik McLarennel a negyedik köridőt érte el, de ő már több mint fél másodperccel volt lassabb az élen záró csapattársnál. A Ferrarik „kibérelték” az ötödik és a hatodik pozíciót, Leclerc megint egy picit gyorsabb volt Hamiltonnál. Verstappen ezúttal a 10. helyen zárt.

A program magyar idő szerint szombat hajnalban a harmadik szabadedzéssel folytatódik, majd 7 órakor az időmérő edzésre kerül sor. Az 53 körös Japán Nagydíj vasárnap 8 órakor rajtol.

Eredmények (a formula1.com alapján):

1. szabadedzés (élcsoport):

1. George Russell (brit, Mercedes) 1:31.666 perc

2. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:31.692

3. Lando Norris (brit, McLaren) 1:31.798

4. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:31.865

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:31.955

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:32.040

2. szabadedzés (élcsoport):

1. Piastri 1:30.133 perc

2. Antonelli 1:30.225

3. Russell 1:30.338

4. Norris 1:30.649

5. Leclerc 1:30.846

6. Hamilton 1:30.980

A további program:

szombat:

3. szabadedzés 3.30

időmérő edzés 7.00

vasárnap:

futam 8.00

Forrás: MTI