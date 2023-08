Járási foci: kupagyőztes a Beregszászi Jobbpart-Spárta

A beregszászi járási jótékonysági labdarúgó-kupa döntőjének a beregszászi Barátság Stadion adott otthont augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján. A fináléban a Beregszászi Jobbpart-Spárta és az Ilonokújfalui Csillag mérhette össze erejét.

Vasárnap lejátszották a beregszászi járási jótékonysági labdarúgó-kupa elődöntőit. A döntőbe a Beregszászi Jobbpart-Spárta és a címvédő Ilonokújfalui Csillag együttese jutott be. A beregszásziak könnyedén, az ugocsaiak viszont döcögős úton jutottak el a fináléig. Az Ilonokújfalui Csillag a Kígyósi FC-vel került össze a negyeddöntőben. A találkozó gólnélküli döntetlennel zárult, a büntetőrúgások után az ugocsaiak örülhettek, mivel 4–2-re nyerték a párbajt. A párharc továbbjutójára a Királyházai FC várt az elődöntőben. Az ugocsai rangadót a címvédő ilonokújfaluiak nyerték, akik egy góllal bizonyultak jobbnak riválisuknál az ötgólos találkozón. A másik elődöntőben a Beregszászi Jobbpart-Spárta a Tiszakeresztúri FC-vel mérkőzött meg Kígyóson. A beregszásziak könnyedén vették az akadályt, az erősen tartalékos ugocsai gárda ellen, és 8–1-es kiütéses győzelmet arattak.

A csütörtöki döntőben az ilonokújfalui együttes kezdett jobban, gyors támadásaikkal zavarba hozták a beregszásziak védelmét. A helyzetek végül góllá értek, és a 20. percben Jurij Kozub találatával vezetést szereztek az ugocsaiak. Ezután megduplázhatták volna előnyüket, de támadójuk ordító helyzetben hibázott. A játék képe ezt követően kiegyenlítődött, ahogy az eredmény is, miután Ivan Szlivka volt eredményes a 31. percben. A félidő végén a fordítás is összejött a Bereg-vidékieknek, Ohar Roman révén 2–1-re módosult az állás. A második játékrészben mindkét együttes veszélyes támadásokat vezetett, de újabb gólt ismét a beregszásziak szereztek. Ohar Roman duplázott, ezzel eldöntötte a győzelem sorsát. Az ilonokújfaluiak ezután sem álltak le, mindent megtettek a szépítésért, ami össze is jött, de az egyenlítésre már nem maradt idejük. A címvédő második gólját Jurij Jackulinec lőtte a 93. percben. Mivel több találat már nem született, a kupát a Beregszászi Jobbpart-Spárta hódította el.

A mérkőzés után Olekszandr Csehil, a járási labdarúgó-szövetség elnöke gratulált a döntő résztvevőinek, és köszönetét fejezte ki az Ukrajna Védőinek Nemzetközi Ligája nevű egyesület vezetőjének, Jurij Duvalkonak, aki a bajnokság szponzora, továbbá a labdarúgó-szövetség titkárának, az ukrán fegyveres erők egyik tisztjének, Andrij Danilcsuknak, aki szintén megtisztelte jelenlétével az eseményt. A díjátadón az érmek és a győztesnek járó kupa átadása után a döntő legjobb játékosait is díjazták: Mikola Miscsenkót (Beregszászi Jobbpart-Spárta) és Jurij Jackulinecet (Ilonokújfalui Csillag).

Beregszászi járási labdarúgó-kupa, döntő:

Beregszászi Jobbpart-Spárta – Ilonokújfalui Csillag (Onok) 3–2

Kopasz Gyula

