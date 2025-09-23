Jégkorong Kontinentális Kupa: ukrán ellenféllel kezd a magyar bajnok BJA

A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC az ukrán Kremencsuk ellen kezd a Kontinentális Kupa októberi, gyergyói fordulójában.

A nemzetközi szövetség hétfői tájékoztatása szerint a BJA a Kremencsuk elleni összecsapását követően másnap, október 18-án a házigazda és Erste Liga-címvédő Gyergyói HK-val találkozik, október 19-én pedig a szerb Crvena zvezda ellen lép jégre. A kvartett első helyezettje jut a következő körbe, a legjobb nyolc közé.

A második fordulót november 14-16. között rendezik a franciaországi Angers-ben, ahol pályára lép még a gyergyói négyes legjobbja mellett az olasz Cortina, valamint a litván Punks, a lett HK Mogo, az észt Narva és az izlandi Skautafelag Akureyar kvartettjének továbbjutója. Innen az első két helyezett kerül a hatos döntőbe, amelyet január 14-17. között tartanak Nottinghamben. A Garát Zsombort is foglalkoztató helyi Panthers mellett a kazah HC Torpedo, a lengyel GKS Katowice és a dán Herning Blue Fox alanyi jogon tagja a mezőnynek.

A BJA és a GYHK szeptember 12-én az Erste Liga nyitányán már találkozott, akkor a székely alakulat otthon 6-1-re diadalmaskodott.

A program, B csoport (magyar idő szerint):

1. forduló, október 17.:

Budapest Jégkorong Akadémia-Kremencsuk (ukrán) 14.00

Gyergyói HK (romániai)-Crvena zvezda (szerb) 18.00

2. forduló, október 18.:

Crvena zvezda-Kremencsuk 14.00

Gyergyói HK-Budapest JAHC 18.00

3. forduló, október 19.:

Budapest JAHC-Crvena zvezda 14.00

Gyergyói HK-Kremencsuk 18.00

Forrás: MTI