Jégkorong Kontinentális Kupa: ukrán ellenféllel kezd a magyar bajnok BJA
A magyar bajnok Budapest Jégkorong Akadémia HC az ukrán Kremencsuk ellen kezd a Kontinentális Kupa októberi, gyergyói fordulójában.
A nemzetközi szövetség hétfői tájékoztatása szerint a BJA a Kremencsuk elleni összecsapását követően másnap, október 18-án a házigazda és Erste Liga-címvédő Gyergyói HK-val találkozik, október 19-én pedig a szerb Crvena zvezda ellen lép jégre. A kvartett első helyezettje jut a következő körbe, a legjobb nyolc közé.
A második fordulót november 14-16. között rendezik a franciaországi Angers-ben, ahol pályára lép még a gyergyói négyes legjobbja mellett az olasz Cortina, valamint a litván Punks, a lett HK Mogo, az észt Narva és az izlandi Skautafelag Akureyar kvartettjének továbbjutója. Innen az első két helyezett kerül a hatos döntőbe, amelyet január 14-17. között tartanak Nottinghamben. A Garát Zsombort is foglalkoztató helyi Panthers mellett a kazah HC Torpedo, a lengyel GKS Katowice és a dán Herning Blue Fox alanyi jogon tagja a mezőnynek.
A BJA és a GYHK szeptember 12-én az Erste Liga nyitányán már találkozott, akkor a székely alakulat otthon 6-1-re diadalmaskodott.
A program, B csoport (magyar idő szerint):
1. forduló, október 17.:
Budapest Jégkorong Akadémia-Kremencsuk (ukrán) 14.00
Gyergyói HK (romániai)-Crvena zvezda (szerb) 18.00
2. forduló, október 18.:
Crvena zvezda-Kremencsuk 14.00
Gyergyói HK-Budapest JAHC 18.00
3. forduló, október 19.:
Budapest JAHC-Crvena zvezda 14.00
Gyergyói HK-Kremencsuk 18.00
Forrás: MTI