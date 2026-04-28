Jelentkezési lehetőség a GENIUS Kézilabda Tehetségpontokba
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve, a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar Kormány támogatásával a 2026-2027-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, valamint versenylehetőség biztosítása.
A tehetséggondozó munka 2026 szeptemberétől folytatódik 20 Kézilabda Tehetségpontban:
|S.sz
|Kézilabda Tehetségpont neve
|1.
|Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont
|2.
|Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)
|3.
|Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)
|4.
|Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+)
|5.
|Csepei Kézilabda Tehetségpont
|6.
|Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
|7.
|Huszti Kézilabda Tehetségpont
|8.
|Kereknyei Kézilabda Tehetségpont
|9.
|Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont
|10.
|Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont
|11.
|Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont
|12.
|Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont
|13.
|Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont
|14.
|Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont
|15.
|Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont
|16.
|Sislóci Kézilabda Tehetségpont
|17.
|Técsői Kézilabda Tehetségpont
|18.
|Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
|19.
|Ungvári Kézilabda Tehetségpont
|20.
|Viski Kézilabda Tehetségpont
Az alábbi korcsoportokban várjuk a fiatal jelentkezőket (fiú, lány):
|Korcsoport
|Osztály
|U8-9
|3-4. osztály
|U10-11
|5-6. osztály
|U12-13
|7-8. osztály
|U14
|9. osztály
|U15
|10. osztály
|U16
|11. osztály
|U17+
|Szakgimnázium
Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. április 28. – augusztus 10. között az alábbi linkre kattintva: https://forms.gle/Xyi7fDfj2v6joQRX6
Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között az alábbi e-mail-címen: kezilabdasport.genius@gmail.com.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!