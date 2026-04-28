Jelentkezési lehetőség a GENIUS Kézilabda Tehetségpontokba

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve, a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar Kormány támogatásával a 2026-2027-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, valamint versenylehetőség biztosítása.

A tehetséggondozó munka 2026 szeptemberétől folytatódik 20 Kézilabda Tehetségpontban:

S.sz Kézilabda Tehetségpont neve 1. Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont 2. Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9) 3. Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14) 4. Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+) 5. Csepei Kézilabda Tehetségpont 6. Feketeardói Kézilabda Tehetségpont 7. Huszti Kézilabda Tehetségpont 8. Kereknyei Kézilabda Tehetségpont 9. Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont 10. Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont 11. Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont 12. Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont 13. Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont 14. Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont 15. Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont 16. Sislóci Kézilabda Tehetségpont 17. Técsői Kézilabda Tehetségpont 18. Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont 19. Ungvári Kézilabda Tehetségpont 20. Viski Kézilabda Tehetségpont

Az alábbi korcsoportokban várjuk a fiatal jelentkezőket (fiú, lány):

Korcsoport Osztály U8-9 3-4. osztály U10-11 5-6. osztály U12-13 7-8. osztály U14 9. osztály U15 10. osztály U16 11. osztály U17+ Szakgimnázium

Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. április 28. – augusztus 10. között az alábbi linkre kattintva: https://forms.gle/Xyi7fDfj2v6joQRX6

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között az alábbi e-mail-címen: kezilabdasport.genius@gmail.com.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!