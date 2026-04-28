Jelentkezési lehetőség a GENIUS Kézilabda Tehetségpontokba

Kárpátalja.ma Sport

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a Magyar Kézilabda Szövetséggel és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel együttműködve, a Magyar Kézilabda Szövetség, valamint a Magyar Kormány támogatásával a 2026-2027-es tanévben folytatja a tehetséggondozást a Kézilabda Tehetségpontokban, melynek célja a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, valamint versenylehetőség biztosítása.

A tehetséggondozó munka 2026 szeptemberétől folytatódik 20 Kézilabda Tehetségpontban:

S.szKézilabda Tehetségpont neve
1.Aknaszlatinai Kézilabda Tehetségpont
2.Beregszászi 1. sz. Kézilabda Tehetségpont (Horváth Anna Gimnázium), (U8-9)
3.Beregszászi 2. sz. Kézilabda Tehetségpont (Kossuth Lajos Líceum), (U10-U11, U12-13, U14)
4.Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RF KMF Felsőfokú Szakképzési Intézete), (U15, U16, U17+)
5.Csepei Kézilabda Tehetségpont
6.Feketeardói Kézilabda Tehetségpont
7.Huszti Kézilabda Tehetségpont
8.Kereknyei Kézilabda Tehetségpont
9.Kisdobronyi Kézilabda Tehetségpont
10.Kisgejőci Kézilabda Tehetségpont
11.Nagyberegi Kézilabda Tehetségpont
12.Nagydobronyi Kézilabda Tehetségpont
13.Nagyszőlősi Kézilabda Tehetségpont
14.Nevetlenfalui Kézilabda Tehetségpont
15.Péterfalvai Kézilabda Tehetségpont
16.Sislóci Kézilabda Tehetségpont
17.Técsői Kézilabda Tehetségpont
18.Tiszabökényi Kézilabda Tehetségpont
19.Ungvári Kézilabda Tehetségpont
20.Viski Kézilabda Tehetségpont

Az alábbi korcsoportokban várjuk a fiatal jelentkezőket (fiú, lány):

KorcsoportOsztály
U8-93-4. osztály
U10-115-6. osztály
U12-137-8. osztály
U149. osztály
U1510. osztály
U1611. osztály
U17+Szakgimnázium

Jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet 2026. április 28. – augusztus 10. között az alábbi linkre kattintva: https://forms.gle/Xyi7fDfj2v6joQRX6

Részletes információt a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány munkatársaitól kaphatnak munkanapokon 8:00-16:00 óra között az alábbi e-mail-címen: kezilabdasport.genius@gmail.com.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!