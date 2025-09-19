Jótékonysági futást szervez a KMKSZ ISZ

ISZ RUN 2.0 néven ismét félmaratont szervez a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete. A szeptember 27-én, kijevi idő szerint 11.00 órakor kezdődő eseménynek a makkosjánosi Barna György Stadion ad otthont.

A közösségi sportesemény indulói négy táv közül választhatnak:

• 800 méter – a legkisebbeknek és családoknak;

• 2 km – könnyed mozgás egy jó ügyért és az egészségért;

• 10 km – a futás szerelmeseinek;

• 21 km (félmaraton) – az igazán edzett futóknak, akik komoly kihívást keresnek.

A futóverseny útvonalterve. Forrás: Facebook/KMKSZ ISZ

A 10 kilométeres távot és a félmaratont leggyorsabban teljesítő futók értékes nyereményekben részesülnek. A résztvevőknek a Helikon Hotel öltözési és zuhanyzási lehetőséget biztosít. A verseny végén a szervezők közös ebéddel várnak mindenkit.

A jótékonysági sportrendezvény alatt a tízéves Major Ádám gyógykezelésére gyűjtenek, aki Duchenne-féle izomdisztrófiával él, ami egy ritka, genetikai betegség. Az Ádám segítésére létrehozott honlap ide kattintva érhető el.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/KMKSZ ISZ