Kárpátaljai győzelem az Aranycsapat Kupán

A Csenger Futsal kárpátaljai játékosai a szlovákiai Komáromban vettek részt futsal tornán, ahol szülőföldjüket képviselték a Kárpát-medencében élő magyaroknak rendezett eseményen. A Lőrincz Zsolt vezette gárda minden mérkőzésen győzelmet aratott és magabiztosan szerezte meg a 2022. évi Aranycsapat Kupát.

A csoportkörből kiemelkedő, 13:5-ös gólaránnyal, és 9 ponttal jutottak tovább a kárpátaljai fiúk. A Beregvidék neveltjei az elődöntőben aratták legsimább, ötgólos sikerüket, majd a döntőt is kapott gól nélkül hozták le. A torna győztese így magabiztos játékkal és fölényes győzelmekkel a Kárpátalja-Beregvidék lett. A torna legjobb játékosának Jónás Gergőt választották. A döntőt az MLSZ futsal szakágának közvetlen vezetése is megtekintette. Kozma Mihály szakmai vezető és Turzó József szövetségi kapitány is elismerően szólt a Csenger Futsal színeiben a magyar első osztályú utánpótlás bajnokságokban játszó Beregvidékes fiúkról – olvasható a csengeri Petőfi Diák és Szabadidő Sportegyesület közösségi oldalán. A tornagyőztes csapat: Korompai Milán, Bence Levente, Oláj Erik, Pocsai Alex, Jónás Gergő, Balogh Alex, Gölner Roland, Henkel Márk. Csapatvezető: Lőrincz Zsolt.

Eredmények:

Kárpátalja – Ógyalla (szlovákiai) 5:2

Kárpátalja – DAC Akadémia (szlovákiai) 3:1

Kárpátalja – Észak-Komárom (szlovákiai) 5:2

Elődöntő:

Kárpátalja – Tatabánya 5:0

Döntő:

Kárpátalja – Nyers István Akadémia Tóthfalu (szerbiai) 2:0

Nyitókép: Petőfi Diák és Szabadidő Sportegyesület Csenger

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma