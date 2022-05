Kárpátaljai labdarúgók a magyar és ukrán utánpótlás-válogatottak keretében

Négy kárpátaljai labdarúgó is meghívót kapott az ukrán, illetve a magyar utánpótlás-válogatottakba. Az izsnyéteiKusnyír Erikre ezúttal is számít a magyar U21-es válogatott szövetségi kapitánya, Gera Zoltán, viszont Tamás Olivér és Hidi M. Sándor ez alkalommal nem kapott meghívót. Az ukrán U19-es együttes szövetségi kapitánya, VolodimirJezerszkij két kárpátaljai futballistát hívott meg a keretbe: AndrijBulezát és Makszim Gyacsukot. RuszlanRotany, az ukrán U21-es válogatott mestere a Dinamo Kijev harmadik számú kapusát, a korábban a Bajnokok Ligájában is bemutatkozó RuszlanNescseretet tudhatja csapatában.

A magyar labdarúgó NB I-ben szereplő Debreceni VSC labdarúgója, az izsnyéteiKusnyír Erik harmadszor kapott meghívót az U21-es magyar válogatottba. A legutóbbi két tétmeccsen pályára lépő Tamás Olivérre és Hidi M. Sándorra ezúttal nem számít a kapitány. Gera Zoltán csapata nehéz csoportba került: az U21-es Eb-győztes Németország mellett Lengyelország, Izrael, Lettország valamint San Marino szerepel velük egy csoportban. A csoport első helyezettje, valamint a kilenc csoport legjobb másodikja közvetlenül kijut a román-grúz közös rendezésű tornára, míg a maradék nyolc második helyezett rájátszásban dönt egymás között a maradék négy Eb-helyről. A magyar együttes sajnos lemaradt a kontinensviadalról, de a két utolsó Eb-selejtezőn még bizonyítani szeretnének Geráék. Nem könnyű a feladat, hiszen a csoportelső németek otthonában kell helytállniuk Kusnyíréknak, majd az ötödik helyezett lettekhez látogatnak.

Az ukrán U21-es válogatott tagja a munkácsi RuszlanNescseret, aki korábban már bemutatkozott a Dinamo Kijev felnőtt csapatában is, méghozzá az FC Barcelona elleni Bajnokok Ligája találkozón. Az ukránokra négy Eb-selejtező vár, előbb Feröer-szigeteken lépnek pályára, majd egymás után Észak-Macedóniát és Franciaországot fogadják Isztambulban, végül Örményországba látogatnak. Rotany tanítványai jelenleg csoportjuk második helyén állnak a franciák mögött, a lemaradásuk 6 pont, míg 2 pont az előnyük a harmadik helyezett szerbek előtt.

Az ukrán U19-es válogatott két kárpátaljai labdarúgóval soraiban kezdi meg az elitkört, melynek tétje a nyári Európa-bajnokságra való kijutás. A Sahtar Donyeckben szereplő AndrijBuleza, és a Dinamo Kijev játékosa, Makszim Gyacsuk is meghívót kapott Jezerszkij mestertől. Az ukrán válogatott Norvégia, Szerbia és a házigazda Hollandia ellen harcolhatja ki az Eb-részvételt. A csoport győztese kijut a szlovákiai kontinenstornára, ahol a sorsolás szerint a B csoportba került Angliával, Izraellel és Ausztriával együtt. Az A csoportban Szlovákia, Románia, Olaszország és Franciaország küzdhet meg egymással.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma