Katari Nagydíj: Piastri rajtol az élről a sprintfutamon

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője érte el a legjobb köridőt a Forma-1-es Katari Nagydíj pénteki sprintkvalifikációján, így a szombaton sorra kerülő rövid távú futamot ő kezdheti majd az élről.

A vb-pontversenyben második pilóta mellől a brit George Russell startolhat majd a Mercedesszel, míg a világbajnoki versengésben éllovas Lando Norris csak harmadik lett a másik McLarennel. Nála is rosszabbul járt a harmadik, a világbajnoki címért még harcban lévő holland Max Verstappen: a címvédő hatodik pozícióból indulhat.

A sprintkvalifikáció negatív szenzációját a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton okozta, aki csak 18. lett a Ferrarival.

Idén hat sprintfutamos hétvégét rendeznek a világbajnoki sorozatban, ezek közül ez az utolsó. A 19 körös rövid távú viadal első nyolc helyezettje szerez vb-pontokat, az első nyolcat, a második hetet, a harmadik hatot, a negyedik ötöt, az ötödik négyet, a hatodik hármat, a hetedik kettőt, a nyolcadik pedig egyet.

A sprintfutamra közép-európai idő szerint szombaton 15 órától kerül sor.

A sprintfutam rajtsorrendje:

1. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

George Russell (brit, Mercedes)

2. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

3. sor:

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

4. sor:

Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

5. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

6. sor:

Isack Hadjar (francia, RB)

Oliver Bearman (brit, Haas)

7. sor:

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

8. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

9. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

10. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Forrás: MTI