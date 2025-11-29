Piastri Hungaroring

Katari Nagydíj: Piastri rajtolhat az élről

Kárpátalja.ma Sport

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.

A 24 éves pilótának ez az idei, egyben pályafutása hatodik pole pozíciója.

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló Piastri mellől legnagyobb riválisa és csapattársa, a vb-éllovas Lando Norris startolhat majd. A címvédő és négyszeres vb-győztes, a trófeáért még szintén versenyben lévő Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája a harmadik rajtkockát szerezte meg.

Már az időmérő első szakaszában kiesett viszont a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton, aki csak a 18. pozícióból indulhat a Ferrarival, és szintén búcsúzott Cunoda Juki, a Red Bull japán pilótája, aki így bizonyosan nem tud majd segíteni Verstappennek a McLaren-versenyzőkkel zajló küzdelemben.

Jelenleg Norris előnye 22 pont Piastrival és 25 Verstappennel szemben.

Az 57 körös Katari Nagydíj vasárnap 17 órakor rajtol el.

A teljes rajtsorrend:

  1. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Lando Norris (brit, McLaren)

  1. sor:

Max Verstappen (holland, Red Bull)

George Russell (brit, Mercedes)

  1. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Isack Hadjar (francia, RB)

  1. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

  1. sor:

Pierre Gasly (francia, Alpine)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

  1. sor:

Nico Hülkenberg (német, Sauber)

Liam Lawson (új-zélandi, RB)

  1. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)

  1. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Cunoda Juki (japán, Red Bull)

  1. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

  1. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Forrás: MTI