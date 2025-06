Kettős McLaren-győzelem Barcelonában

Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíjat vasárnap Barcelonában, ezzel tízpontosra növelte az előnyét a világbajnoki összetettben csapattársával, a brit Lando Norrisszal szemben.

A 24 éves Piastrinak ez az idei ötödik és pályafutása hetedik futamgyőzelme.

A McLaren kettős sikerét Norris második helye jelentette, míg harmadikként Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája zárta a spanyolországi viadalt.

A négyszeres vb-győztes és címvédő Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője sokáig harmadik volt, de a hajrában végrehajtott szabálytalan manővere miatt 10 másodperces időbüntetést kapott, és így csak a 10. helyen végzett.

A rajtnál Piastri nagyon magabiztosan őrizte meg a vezető pozíciót, mögötte azonban csata alakult ki Norris és Verstappen között, s a holland címvédő az első kanyarban megelőzte a McLaren brit pilótáját.

Az első kör végén így sorrendben Piastri, Verstappen és Norris száguldott az első három helyen, őket Lewis Hamilton (Ferrari), Leclerc és George Russell (Mercedes) követte.

A következő körök során Norris egyre közelebb került Verstappenhez, és hamarosan le is hagyta a Red Bull négyszeres világbajnokát, aki aztán a 15. körben a boxba hajtott új gumikért. Két körrel később Hamilton, majd Leclerc is kiállt friss abroncsokért, Norrist pedig a 21. kör végén hívták kerékcserére. Egy körrel később Piastri versenyautóján is gumikat cseréltek a McLaren szerelői, az ausztrál pilóta pedig Verstappen mögé tért vissza a pályára.

A versenytáv egyharmadánál így a holland címvédő állt az élen, mögötte sorrendben Piastri, Norris, Leclerc és Hamilton száguldott, de ez nem tartott sokáig, Verstappen ugyanis a 30. körben másodszor is a boxban járt, ez pedig arra utalt, hogy három kerékcserével terveztek a Red Bullnál, ami az ismét az élre kerülő McLarenek malmára hajtotta a vizet.

Verstappen aztán a 47. körben harmadszor is a boxban járt, rögtön utána pedig Norris, majd Piastri is kereket cserélt. Ennek eredményeként visszaállt a dobogós helyeken a Piastri, Norris, Verstappen sorrend, s csak az volt a kérdés, hogy a holland vb-címvédő meg tudja-e támadni Norrist a második helyért.

Az 55. körben azonban Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) műszaki hiba miatt a kavicságyban kötött ki, ezért a versenybíróság a pályára küldte a biztonsági autót, amely a 60. kör végén engedte útjára a mezőnyt. A Safety Car-jelzés felvillanásakor az élmezőnyből gyakorlatilag mindenki a boxba hajtott kerékcserére, a sorrend pedig nem változott az élen.

Az újraindításkor Piastri simán az élen maradt, mögötte Norris száguldott, Verstappen viszont a célegyenesben megcsúszott, ezért Leclerc meg tudta előzni, ugyanakkor a Ferrari monacói versenyzője ráhúzta a kormányt a riválisra, a két autó pedig össze is ért.

A holland vb-címvédő ezt rögtön jelezte is rádión a csapatának, és büntetést követelt Leclerc-nek, miközben már Russell szorongatta őt. Hamarosan a dühösen rádiózó Verstappen nekiment Russellnek az egyik kanyarban, majd ugyan elengedte a Mercedes brit versenyzőjét, de 10 másodperces időbüntetést kapott, így végül a 10. pozíció lett az övé.

A világbajnoki idény két hét múlva, a Kanadai Nagydíjjal folytatódik Montrealban.

Végeredmény, Spanyol Nagydíj, Barcelona (66 kör, 307,236 km, a pontszerzők, a formula1.com alapján):

1. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 1:32:57.375 óra

2. Lando Norris (brit, McLaren) 2.471 másodperc hátrány

3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 10.455 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 11.359 mp h.

5. Nico Hülkenberg (német, Sauber) 13.648 mp h.

6. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 15.508 mp h.

7. Isack Hadjar (francia, RB) 16.022 mp h.

8. Pierre Gasly (francia, Alpine) 17.882 mp h.

9. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 21.564 mp h.

10. Max Verstappen (holland, Red Bull) 21.826 mp h.

pole pozíció: Piastri

A vb-pontversenyek állása 9 futam után (még 15 van hátra):

versenyzők:

1. Piastri 186 pont

2. Norris 176

3. Verstappen 137

4. Russell 111

5. Leclerc 94

6. Hamilton 71

7. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 48

8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 42

9. Hadjar 21

10. Esteban Ocon (francia, Haas) 20

11. Hülkenberg 16

12. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 14

13. Sainz Jr. 12

14. Gasly 11

15. Cunoda Juki (japán, Red Bull) 10

16. Oliver Bearman (brit, Haas) 6

17. Liam Lawson (új-zélandi, RB) 4

18. Alonso 2

csapatok:

1. McLaren 362 pont

2. Ferrari 165

3. Mercedes 159

4. Red Bull 144

5. Williams 54

6. RB 28

7. Haas 26

8. Sauber 16

9. Aston Martin 16

10. Alpine 11

Forrás: MTI

Nyitókép: Facebook/F1