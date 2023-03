Kezdetét vette a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság

Vasárnap öt csapat részvételével rajtolt el a beregszászi járási labdarúgó-bajnokság. A találkozókat zárt kapuk mögött, tehát nézők nélkül rendezik meg. A mérkőzések bevételeit Ukrajna Fegyveres Erőinek a támogatására fordítják a szervezők.

Az első fordulóban egy csapat sem örülhetett győzelemnek, mivel két döntetlen született a játéknapon. A Királyházai FC és a Jobbpart-Spárta FC összecsapása négygólos döntetlennel ért véget. A legutóbbi szezon bajnoka és kupagyőztese, az Ilonokújfalui Csillag is döntetlennel kezdett a Nagyszőlősi Sportiskola ellen. A találkozó gólzáporos, 3-3-as végeredményt hozott. Az első játéknap után így négyen is egy ponttal állnak, tehát izgalmas mérkőzésekre számíthatunk a továbbiakban is. A Beregszászi FC szabadnapos volt a fordulóban, az ő bemutatkozásukra a második körben kerülhet sor.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 1. forduló:

Királyházai FC–Jobbpart-Spárta FC (Beregszász) 2–2

Nagyszőlősi Sportiskola–Ilonokújfalui Csillag (Onok) 3–3

Beregszászi FC – szabadnapos

A bajnokság állása:

Ilonokújfalui Csillag FC 1 pont 3–3 Nagyszőlősi Sportiskola FC 1 pont 3–3 Jobbpart-Spárta FC (Beregszász) 1 pont 2–2 Királyházai FC 1 pont 2–2 Beregszászi FC 0 pont 0–0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma