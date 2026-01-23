Kezdődik a labdarúgó NB I. tavaszi idénye

A labdarúgó Fizz Liga 2025/26-os idényének tavaszi szezonja január 24-én indul, 2026-ban 15 forduló, összesen 90 mérkőzés várja a hazai futball-rajongókat. A bajnokság valamennyi találkozóját élőben követhetik a nézők az M4 Sport és az M4 Sport+ csatornáin, valamint online az m4sport.hu oldalon, illetve a Nemzeti Sportrádióban is.

Az M4 Sport kiemelt figyelemmel készül a tavaszi idényre: a csatorna összesen 8100 perc élő mérkőzés-közvetítést kínál a Fizz Liga hátralévő szakaszában. A mérkőzések mellett az M4 Sport a tavaszi szezon során több mint 2000 perc felvezető műsorral várja a nézőket.

Az M4 Sporton kifejezetten a Fizz Ligával foglalkozó Góóól! magazinműsort a bajnoki mérkőzések napján, míg a Góóól! 2 magazint – amelyben a forduló legfontosabb pillanatait elemzik ki részletesen a szakértők – hétfő esténként láthatják az M4 Sporton.

A Nemzeti Sportrádió a Fizz Liga tavaszi idényének valamennyi mérkőzését élőben közvetíti. Budapesten és környékén az FM 105,9 frekvencián, az országszerte pedig online követhetik az eseményeket a hallgatók. A rádió tematikus műsorokkal is készül: péntekenként Berkesi Judit és Hajdú B. István elemzi az előző forduló legfontosabb történéseit a Gurulj be lassítva is! című műsorban, míg a Hazafutás című magazinban Bene Ferenc állandó szakértő közreműködésével hallhatnak elemzések. A Sportreggel és a Körkapcsolás című műsorok is kiemelten foglalkoznak a Fizz Liga eseményeivel.

A Nemzeti Sport és a nemzetisport.hu továbbra is kiemelt figyelmet fordít a magyar élvonalra: a mérkőzések részletes feldolgozása mellett helyszíni tudósításokkal, elemzésekkel és exkluzív interjúkkal szolgálják ki az olvasókat. Magyarország egyetlen sportnapilapjaként a Nemzeti Sport a 2025/26-os idény tavaszi szakaszában is átfogó képet ad a Fizz Liga történéseiről, míg a nemzetisport.hu folyamatosan frissülő online tartalmakkal követi a bajnokság eseményeit.

A kiemelt kép forrása: M4 Sport

Forrás: hirado.hu