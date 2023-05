Kézilabda BL: a Győri ETO után a Fradi is elődöntőbe jutott

Hét góllal nyert a női Bajnokok Ligája-negyeddöntő visszavágóján a jelenlegi egyik legjobb európai csapat, a francia Metz otthonában a Ferencváros, amely összesítésben így egy találattal megnyerte a párharcot, és története során először bejutott a budapesti négyes döntőbe. A másik magyar együttes, a Győri Audi ETO KC az idegenbeli kétgólos siker után hazai pályán 37–28-ra győzte le a dán Odensét.

A Fradi már a kiélezett és fordulatos első félidőben is jól tartotta magát idegenben. A 17–17-es szünetbeli állás még mindig azt jelentette, hogy az otthon több mint másfél éve veretlen francia Metz őrzi hatgólos előnyét összesítésben. A második játékrészben a kapuba beálló Bíró Blanka bravúrjaival stabilitást adott csapatának, előtte a védelem hatalmas munkát végzett, teljesen elbizonytalanította a magukat már-már nyeregben érző metzieket. A második félidő első húsz percében mindössze öt gólt kapott az FTC, amely támadásban is színesen és szellemesen szövögette az akciókat, így fokozatosan faragta le hátrányát az egyre inkább lefagyó franciákkal szemben. Mindenki hozzátette a magáét a magyar együttes részéről, egyéni és csapatszinten is szárnyalt az utolsó percekben már nyolccal vezető Elek-csapat. A végén hatalmas meglepetésre, de megérdemelten, hét góllal (26–33) diadalmaskodott az óriásit küzdő Ferencváros.

Nagyon gyorsan kedvező helyzetbe került a magyar bajnok ETO, mivel már az első támadás végén vezetést szerzett, majd Ana Gros talpról elengedett bombája és Schatzl Nadine labdaszerzés után lőtt gólja után, alig másfél perc elteltével 3–0 állt az eredményjelzőn. A sorozatban négyszer betaláló Grosnak is köszönhetően nem tudott faragni két-három gólos hátrányából a dán csapat. A második félidőben sem állt le a zöld-fehér úthenger: gyors támadások végén növelte előnyét a házigazda, majd Sandra Toft védett ziccert, így a 33. percben hamar meglett a közte tíz (24–14). Továbbra is rendkívül pontatlan volt elöl az Odense, amely úgy tűnt, teljesen összeomlott, így a Győr játszi könnyedséggel lőtte a gólokat. A magyar csapat nyolc-egyes sorozattal kezdte a párharc utolsó fél óráját, akkor és abból a pozícióból talált be a dán kapuba, amikor és ahonnan akart. Az ETO ekkora különbséggel is (37–28) megérdemelten nyert, és jutott be 2015 óta sorozatban nyolcadszor a négyes döntőbe.

A norvég Vipers Kristiansand 40–31-re legyőzte a Rapid Bucuresti-et, így 71–56-os összesítéssel jutottak be az elődöntőbe. Utolsóként az Esbjerg biztosította helyét a final fourban, miután idegenben is legyőzte a CSM Bucuresti-et. A dánok a második félidő elején egy 7–2-es sorozattal fordították a maguk javára a visszavágót, ráadásul a bukarestiek a 37. percben piros lappal elveszítették Emile Arntzent. Az Esbjerg kettős győzelemmel, sorozatban második alkalommal jutott be a négyes döntőbe.

Női kézilabda Bajnokok Ligája, a budapesti elődöntő mezőnye:

Győri ETO, Ferencvárosi TC, Vipers Kristiansand (norvég), Esbjerg (dán).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma