Kézilabda BL: bravúros veszprémi győzelem Párizsban

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének utolsó, 14. fordulójában a B csoportban a Veszprém 40:39-re legyőzte idegenben a PSG együttesét, így a párizsiak a harmadik, a magyar együttes pedig a negyedik helyen végzett a Kielce és a Barcelona mögött. A Veszprém a Vardar Szkopjéval küzdhet meg a legjobb nyolc közé jutáshoz. A Pick Szeged az előző mérkőzéshez hasonlóan ismét 29:29-et játszott a francia Montpellier-vel, ezúttal hazai pályán, és a döntetlen azt jelenti, hogy a magyar csapat megtartotta a harmadik helyét az A csoportban. A negyeddöntőbe jutásért a német Flensburg lesz a Tisza-partiak ellenfele.

A PSG–Veszprém találkozón védekezésbe finoman fogalmazva sem sokat fektettek bele a felek, így a két gigász küzdelmében mindkét oldalon szórták a gólokat a világklasszisok, a Veszprém szerb ásza, Petar Nenadics például két akrobatikus bravúrgólt is lőtt. Előbb hárommal a hazaiak vezettek, majd a vendégek húztak el néggyel, tehát fordulatos mérkőzésnek lehettek tanúi a nézők. Az első játékrész után 19:20-as magyar vezetésnél mehettek pihenőre a csapatok. A portugál játékvezetők is meglehetősen sajátos felfogásban vezették a találkozót, az első félidőben tíz kétperces kiállítást osztottak ki, többször apróbbnál apróbb „szabálytalanságokért”. A közönségszórakoztató és gólzáporos összecsapáson egymást érték a kiváló egyéni teljesítmények a Veszprémnél támadásban, így őrizte három-négygólos előnyét. Az utolsó percben is eggyel vezettek az időt kérő vendégek, ám lépéshiba miatt elvették a labdát a bírók, majd a hazaiak hétméteresből egyenlítettek. A slusszpoén azonban az egyiptomi Jahja Omaré volt, így 40:39-es idegenbeli sikerével nagy skalpot gyűjtött be a magyar együttes. A legjobb nyolc közé jutásért a Veszprém az észak-macedón Vardarral, a PSG a norvég Elverummal találkozik március végén és április elején. Az ukrán Motor Zaporizzsja 4 győzelemmel és 10 vereséggel a csoport utolsó helyén végzett.

A magyar bajnok Szeged és a francia Montpellier mérkőzésének első félideje is fordulatosra sikeredett. A játékrész végén viszont a hazaiak örülhettek jobban, mivel egygólos vezetéssel mehettek pihenőre (17:16). Az első félidőben öt lövést, köztük két hetest hárító Mirko Alilovic helyét az Elverumban parádézó Mikler Roland foglalta el a magyarok kapujában a második játékrészben, a túloldalon pedig a csongrádiakkal korábban magyar bajnokságot és kupát nyerő horvát Marin Sego állt be csereként. Mario Sostaric hozta a tőle megszokott produkciót a jobb szélen, és a 4/4-es mutatóval záró Tönnesen révén az átlövésekkel sem volt gondja a házigazdáknak, akik háromnegyedóra után, 25:21-nél lezárhatták volna a meccset, de nem tették. Sok volt a pontatlanság, a figyelmetlenség, a ki nem kényszerített hiba és az eladott labda szegedi részről. Bodó Richárd piros lapját Kyllian Villeminot gólja követte, de ekkor még bőven lett volna idő az egyenlítésre. Bombac hibáinak is köszönhetően végül döntetlenre mentették a franciák a mérkőzést (29:29). A Pick Szegednek a következő körben, a nyolc közé jutásért a mumusnak számító Flensburgot kell búcsúztatnia.

A nyolcaddöntő párosításai:

Pick Szeged–SG Flensburg-Handewitt (német)

Paris Saint-Germain (francia)–Elverum (norvég)

Montpellier (francia)–FC Porto (portugál)

Telekom Veszprém–Vardar 1961 Szkopje (észak-macedón)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma