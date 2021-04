Kézilabda BL: továbbjutott a Veszprém, kiesett a Szeged és a Motor

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében második mérkőzését is simán, kilenc góllal (39:30) nyerte meg a Telekom Veszprém csapata, mely így kettős győzelemmel, 80:57-es összesítéssel gázolt át az észak-macedón Vardar Szkopje együttesén. A MOL-Pick Szeged ismét 33:28-ra kapott ki a címvédő Kiel csapatától, így kettős vereséggel estek ki. A Motor Zaporizzsja a hazai kétgólos győzelme után idegenben 30:23-ra maradt alul a fehérorosz Meshkov Breszt ellen, ezzel ők is búcsúztak a sorozattól. Az elődöntőbe jutásért a francia Nantes gárdájával mérkőzik meg a magyar bajnok, mely a legutóbbi BL-szezon negyedik helyezettje volt.

A Veszprém gyakorlatilag edzőmeccset vívott a Vardar ellen, és ötgólos félidei vezetés után kilenc góllal diadalmaskodva, összességében 23 góllal jobbnak bizonyulva jutott be a legjobb nyolc közé a Bajnokok Ligájában. A hazaiak keretéből Lékai Máté, Gasper Marguc, Nikolaj Markussen és Rasmus Rauge Schmidt hiányzott, de az ő mellőzésük sem látszott a veszprémiek játékán: az első 30 percben Petar Nenadics kiválóan irányított, a másodikban pedig remekül működött a veszprémi támadógépezet, amelyben a hajrában lehetőséget kapott a Bajnokok Ligájában debütáló 18 éves Lukács Péter is, aki remek gólpasszal tette le a névjegyét a legrangosabb európai kupasorozatban. A Veszprém legeredményesebb játékosa az orosz Danieal Siskarjov és a svéd Andreas Nilsson volt hat-hat góllal. A magyar bajnok következő ellenfele a lengyel Kielcét kiejtő Nantes csapata lesz.

A MOL-Pick Szeged a hazai pályán elszenvedett 28:33-as vereség után idegenben lépett pályára a Bajnokok Ligája címvédője, a THW Kiel ellen. A németek 18:15-ös első félidőt követően a második játékrészt két góllal hozták, ezzel beállították az első találkozó eredményét, ismét 33:28-as győzelmet aratva. A Kiel a negyeddöntőben a francia Paris Saint-Germain gárdájával mérkőzhet meg az elődöntőbe jutásért. A magyar csapat legeredményesebbje a hétgólos szerb játékos, Radivojevic volt, de Bánhidi Bence és Bombac is négy-négy alkalommal talált be. A Meshkov Breszt már az első félidőben padlóra küldte az ukrán Motort, miután 16:8-as vezetéssel mehettek szünetre a hazaiak. A második játékrészt egy góllal nyerte a Motor, de összességében így is hétgólos vereséget szenvedtek, így kiestek a BL-ből. A Zaporizzsja legtermékenyebb góllövője a hét találatig jutó fehérorosz Puhouszki volt. A Breszt a negyeddöntőben a Barcelonával találkozik.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, nyolcaddöntők:

Telekom Veszprém – Vardar Szkopje 39:30

THW Kiel – MOL-Pick Szeged 33:28

Meshkov Breszt – Motor Zaporizzsja 30:23

A negyeddöntő párosítása:

Nantes – Telekom Veszprém

THW Kiel – PSG

Meshkov Breszt – Barcelona

Aalborg – Flensburg

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma