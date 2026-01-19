Kézilabda Eb: középdöntős a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott középdöntőbe jutott az Európa-bajnokságon, mivel vasárnap 32-26-ra legyőzte Olaszországot a csoportkör második fordulójában, Kristianstadban.

A magyarok pénteken 29-21-re legyőzték Lengyelországot, kedden 20.30-tól Izland ellen zárják a csoportkört, a malmői középdöntő-csoportban pedig jövő pénteken, jövő vasárnap, január 27-én, kedden és 28-án, szerdán lépnek majd pályára.

Eredmény, csoportkör, 2. forduló, F csoport:

Magyarország-Olaszország 32-26 (14-13)

Kristianstad, v.: Hansen, Madsen (dánok)

lövések/gólok: 50/32, illetve 46/26

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 3/3

kiállítások: 8, illetve 14 perc

A két csapat 18. egymás elleni mérkőzése után a mérleg magyar szempontból továbbra is százszázalékos.

Korábban:

Izland-Lengyelország 31-23 (13-10)

Az állás: 1. (és továbbjutott) Izland 4 pont (70-49), 2. (és továbbjutott) Magyarország 2 (61-47), 3. Lengyelország 0 (44-60), 4. Olaszország 0 (52-71)

A csoportok első két helyezettje jut a középdöntőbe.

