Kézilabda Eb: magyar és ukrán vereség a nyitófordulóban

A magyar válogatott számára a lehető legrosszabbul kezdődött a Szlovákiával közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság: az esélytelennek tartott Hollandia 31:28-ra legyőzte Gulyás István csapatát több mint 20 ezer magyar néző előtt az újonnan átadott MVM Dome első hivatalos tétmérkőzésén. A szerbek könnyedén leiskolázták Ukrajnát Szegeden (31:23), a szlovénok nagy csatában nyertek Észak-Macedónia ellen Debrecenben (27:25), míg Kassán az oroszok a vártnál nagyobb küzdelemben múlták felül 29:27-re Litvániát.

Az új aréna első hivatalos gólját Máthé Dominik lőtte, de rendre a hollandok tudták megszerezni a vezetést, és miután támadásban kimaradt több magyar helyzetet, a 8. percben 5:2-es hátrányba kerültek. A hollandok kapusa, Bart Ravensbergen hetest is hárított, míg a magyar együttes emberelőnyben is elszórta a nehezen megszerzett labdát. Máthé az elhibázott büntetője után újra odaállt, és hatperces gólcsendet tört meg. Azonban miután a hollandok üres kapura is betaláltak, 7:3-as holland előnynél jött a magyar időkérés. A kapuban a Mikler Rolandot váltó Székely Márton rögtön ziccert hárított, de a támadások befejezése ezután sem ment túl jól, a hollandok 13:10-es vezetéssel mehettek pihenőre.

A második félidőben Székelynek a mezőnybe kijőve is védenie kellett egy eladott bedobás után, a hollandok azonban újra könnyen lőtték a góljaikat, és 18:14-re elhúztak. Lékai találataival tartotta a lépést Magyarország, majd Rutger ten Velde kapott piros lapot fejre ütésért, de nem sikerült kihasználni a kettős emberelőnyt. Elöl ezután már jöttek a magyar gólok, ám a támadás és védekezés közötti több csere gyakran azt eredményezte, hogy nagy lyukak alakultak ki a falban, amit jól használtak ki a labdát gyorsan felvivő hollandok, így tartották a két-három gólos előnyüket. Bodó Richárd bombáival végül egyre feljött a magyar együttes hét perccel a vége előtt. Lékai nyolcadik góljával meglett az egyenlítés, de hamar érkezett rá a válasz. Emberelőnyben felcsillant a remény, ám nem sikerült góllal befejezni az akciót, majd a hollandok lőttek még kettőt, így 31:28-as vereséggel kezdte az Eb-t a magyar válogatott a csoport papíron leggyengébb csapata ellen. Bánhidiék következő ellenfele Portugália lesz.

Az első gólt az ukránok szerezték Szegeden, de 2:2-t követően egyszer sem vezettek, és a szerbek már a szünetig hatgólosra növelték az előnyüket, Lazar Kukics hat gólnál tartott harminc perc után (17:11). A második félidőben robogott tovább a szerb henger, a hajrára fordulva 12-vel vezetett Toni Gerona csapata, az ukránok a meccs utolsó négy gólját szerezve kozmetikáztak az eredményen. A szegedi Bogdan Radivojevics öt góllal járult hozzá a 31:23-as szerb sikerhez. Az ukrán válogatott következő meccsét az Eb egyik legerősebb együttese, Franciaország ellen vívja.

A világversenyen 24 év után először szereplő litvánok 1:1 után hat gólt kaptak egyhuzamban. Az oroszok sokáig tartották a négy-öt gólos különbséget, de ahogy telt-múlt az idő, a litvánok javítottak védekezésükön, így szoros lett a vége, az oroszok csupán két góllal tudtak győzni.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság:

Oroszország – Litvánia 29:27

Spanyolország – Csehország 28:26

Szerbia – Ukrajna 31:23

Szlovénia – Észak-Macedónia 27:25

Dánia – Montenegro 30:21

Horvátország – Franciaország 22:27

Magyarország – Hollandia 28:31

Norvégia – Szlovákia 35:25

Svédország – Bosznia-Hercegovina 30:18

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma