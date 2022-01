Kézilabda Európa-bajnokság: a horvátok is kiütötték az ukránokat

A horvátok esélyeshez méltóan verték meg az ukránokat (38:25) a magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság C csoportjában, ezzel második helyen jutottak be a középdöntőbe, az ukrán válogatott pedig három nagyarányú vereséggel utazhat haza.

A csoportkör utolsó, 3. fordulójában Montenegró 33:32-re legyőzte Szlovéniát az A csoportban, így meglepetésre bejutott a budapesti középdöntőbe. Az orosz válogatottól sima vereséget szenvedő Szlovákia búcsúzott a tornától (36:27). Spanyolország Bosznia-Hercegovina ellen nyert (28:24), Franciaország pedig 29:25-re győzte le Szerbiát, ezzel továbbjutott a középdöntőbe. A svédek a csehek elleni 27:27-es döntetlennel biztosították helyüket. Dánia tét nélküli találkozón ütötte ki Észak-Macedóniát (31:21), Norvégia pedig Litvánia ellen diadalmaskodott (35.29).

A C csoportban a horvát–ukrán találkozón 6:5-ös állásig még az ukránok vezettek, de a horvátok átvették a kezdeményezést, és az első félidő végére már ötgólos előnyt dolgoztak ki (18:13). A második félidőben tovább növelte előnyét az esélyesebb horvát csapat, és 32:22-nél már teljesen eldőlt a mérkőzés végkimenetele. Az ukránok a végére teljesen megtörtek, és 38:25-ös megsemmisítő vereséget szenvedtek. Az ukrán válogatott a 2020-as kontinenstornához hasonlóan ezúttal is pont nélkül utazhat haza, bár most sokkal keményebb ellenfelekkel kellett szembenézniük, mint két éve (akkor Ausztria, Csehország és Észak-Macedónia győzte le Ukrajnát).

A csoport másik találkozóján Szerbia 3:3-ig tartotta magát Franciaország ellen, de a 15. percben már 9:4-re vezetett az olimpiai címvédő. A folytatásban sem volt esélyük a szerbeknek a franciák ellen (15:5, 26. perc). A második félidő már csak formalitás volt. Franciaország 29:25-re győzött, és két ponttal kezdi a budapesti középdöntőt.

Hibátlan mérleggel zárta a csoportkört az orosz válogatott, amely esélyt sem hagyott ellenfelének. A társházigazda Szlovákiának hat góllal kellett volna nyernie, hogy ne kelljen foglalkoznia az esti norvég–litván meccs eredményével. A félidőben már 10 góllal vezettek az oroszok, végül kilenc góllal nyertek (36:27). Az oroszok mögött második helyen Norvégia jutott tovább a csoportból.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, 3. forduló:

C csoport: Horvátország – Ukrajna 38:25

Franciaország – Szerbia 29:25

A csoport végeredménye:

1. Franciaország 6 pont (92:70)

2. Horvátország 4 pont (83:72)

3. Szerbia 2 pont (76:75)

4. Ukrajna 0 pont (71:105)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma