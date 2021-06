Kézilabda: Veszprémben is győzött, és bajnok lett a MOL-Pick Szeged

A férfi kézilabda NB I bajnoki döntőjének visszavágóján a Veszprém nem tudta ledolgozni a Szegeden összeszedett háromgólos hátrányát (31:28), sőt a vendégek magabiztos játékkal a visszavágót is megnyerték egy góllal (36:37), ezzel történetük negyedik bajnoki címét gyűjtötték be. A szegediek ezzel a legutóbbi három befejezett bajnoki szezonban kétszer is elhódították a bajnoki serleget (2018, 2021).

A Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapata 2019. december 7-én fogadta legutóbb a MOL-Pick Szegedet nézők előtt a Veszprém Arénában, amikor is 29:28-ra nyert David Davis együttese. A Szegeden 31:28-ra elveszített első mérkőzés után 4900 néző előtt fogadta hazai pályán legnagyobb riválisát a veszprémi csapat. A megilletődötten kezdő Veszprém nem hagyta, hogy elsodorja a vendégek lendülete, de a Szeged kézben tartotta a meccset, és ugyan nem nyújtott extrát, nem is volt rá szüksége, mert a hazaiakon nem lehetett érezni, hogy haraptak volna. Nem pörgették a játékot, nem estek neki a riválisnak, amelynek így az első félidő felére már négygólos volt az előnye (8:12). A Szeged gyorsabban játszott, fegyelmezettebben védekezett, úgy tűnt, jobban akarja a sikert. Mégis hiába nyerték meg az első harminc percet 15:14-re a Tisza-partiak, lélektanilag mégis a Veszprém mehetett előnnyel a szünetre, ugyanis az összecsapás 29. percében egy buta szabálytalanság miatt piros lappal végleg kiállították a vendégek legfontosabb játékosát, az addig három gólt szerző, világklasszis Bánhidi Bencét.

A Szeged Bánhidi nélkül sem esett össze, és keményen kezdte a második félidőt is, a hazaiak csak lassan tudták ledolgozni a hátrányukat. A Veszprém nemhogy nem tudta a maga javára fordítani a meccset, a második félidő felére még egyenlítenie sem sikerült. Sőt, az utolsó tíz percre négygólos vendégelőnnyel fordultak a felek (27:31), és mikor újabb öt perc elteltével sem csökkent a különbség, már tudni lehetett, hogy a bajnoki trófea idén átvándorol a szegediekhez. A találkozó vége előtt másfél perccel sikerült egyenlítenie a hazaiaknak (34:34), de a vége 36:37lett, tehát a bajnoki trófea kettős győzelemmel a MOL-Pick Szegedhez került, története során immár negyedszer (1996, 2007 és 2018 után). A bajnoki csúcstartó a 26-szoros aranyérmes Telekom Veszprém, akiket a Budapest Honvéd követ 14 elsőséggel, a Budapest Spartacus 5 arannyal, és 4-4 bajnoki címmel a Szeged, a Tatabánya, a Budapesti Vörös Meteor és az Elektromos.

A bajnokság végeredménye: 1. MOL-Pick Szeged (Mirko Alilovic, Bajus Brunó, Bánhidi Bence, Bodó Richárd, Dean Bombac, Joan Canellas, Matej Gaber, Jonas Källman, Stanislav Kaspárek, Kecskés Dániel, Luka Krivokapics, Borut Mackovsek, Mikler Roland, Nagy Tibor, Bogdan Radivojevics, Rea Barnabás, ifj. Rosta Miklós, Mario Sostaric, Luka Stepancic, Martin Stranovsky, Szilágyi Benjámin, Tóth József, Dmitrij Zsitnyikov. Edző: Juan Carlos Pastor), 2. Telekom Veszprém,3. Grundfos Tatabánya KC, 4. Balatonfüredi KSE, 5. Csurgói KK, 6. Ferencvárosi TC, 7. Veszprémi KKFT, 8. SBS Eger, 9. Sport36 Komló, 10. Budakalász Kzrt., 11. Gyöngyös, 12. Dabasi KC VSE, 13. Ceglédi KKSE, 14. Orosházi FKSE-Linamar.

Férfi kézilabda magyar bajnokság, döntő:

Telekom Veszprém – MOL-Pick Szeged 36:37 (összesítésben 64:68)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma