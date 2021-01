Kikapott a Bayern München, továbbjutott a Liverpool

Már két góllal is vezetett az éllovas Bayern München, de a Borussia Mönchengladbach még az első félidőben egyenlített, majd a második játékrészben a győztes gólt is megszerezte a német labdarúgó Bundesliga 15. fordulójának nyitó mérkőzésén. Az angol FA-kupában a Liverpool 4:1-re győzött az Aston Villa otthonában, és ezzel továbbjutott. A birminghamiek a profi keretet sújtó koronavírus fertőzés miatt az ifjúsági csapatukkal álltak ki, kapujukban a magyar Ónodi Ákossal.

A Mönchengladbach – Bayern összecsapás 20. percében érthetetlen megmozdulást mutatott be a hazaiak védője: Neuhaus kapott bele ujjperccel a labdába, amiért a Bayern tizenegyest kapott. Robert Lewandowski ezúttal is tökéletes végrehajtónak bizonyult, és megszerezte idénybeli 20. gólját a Bundesligában (0:1). Nem sokkal később Leon Goretzka szerzett labdát a félpályánál, majd miután visszakapta Leroy Sanétól, a tizenhatosról nagyszerűen kilőtte a rövidsarkot (0:2). A hazaiaknak gyorsan sikerült egyenlíteniük, Stindl kétszer is kiváló labdát adott Jonas Hofmann-nak, aki egyik alkalommal sem hibázott (2:2). A második félidő elején már a házigazdánál volt az előny: Süle adta el a labdát, aki mind a három kapott gólban benne volt, Hofmann pedig ezúttal gólpasszal járult hozzá, Neuhaus pedig a korábbi hibáját jóvátéve gyönyörűen tekert a bal felsőbe (3:2). A Bayern vereségének köszönhetően az élre ugorhat a Gulácsi Pétert, Szoboszlai Dominiket és Orbán Wilit foglalkoztató RB Leipzig, ha hazai pályán legyőzik a Borussia Dortmundot.

Az Aston Villa az U23-as és az U18-as csapatból hozta össze alkalmi keretét a bajnoki címvédő Liverpool ellen, és a Villa kapuját a fiatal Ónodi Ákos védte, aki korábban járt próbajátékon a Liverpoolnál is. A tehetséges kapus több bravúrt is bemutatott, sőt a fiatal csapat félidőben még 1:1-re állt a világsztárok ellen, de a második játékrészben öt percen belül jött Mané, Wijnaldum és Szalah gólja, amivel kialakult az 1:4-es végeredmény. A fiatal csapatnak sikerült helytállnia, a Liverpool viszont az utánpótláscsapaton sem tudott igazi revansot venni a bajnokságban elszenvedett 7:2-es vereségért.

Német labdarúgó Bundesliga, 15. forduló:

Borussia Mönchengladbach – Bayern München 3:2

Angol labdarúgó FA-kupa:

Aston Villa – Liverpool 1:4

Wolverhampton – Crystal Palace 1:0

Spanyol labdarúgó La Liga, 18. forduló:

Celta Vigo – Villareal 0:4

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma