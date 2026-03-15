Kínai Nagydíj: újabb kettős Mercedes-siker Sanghajban

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a vasárnapi Forma-1-es Kínai Nagydíjat, amely az ausztráliai idénynyitóhoz hasonlóan kettős Mercedes-sikerrel zárult.

A 19 éves pilótának ez pályafutása első futamgyőzelme, mögötte pedig a Melbourne-ben egy hete diadalmaskodó csapattársa, a brit George Russell ért célba másodikként.

A dobogó alsó fokáért a két Ferrari küzdött egymással nagyot az 56 körös viadalon, ebből a csatából pedig a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton jött ki győztesen és ő lett a harmadik.

A vb-címvédő brit Lando Norris (McLaren) műszaki hiba miatt részt sem tudott venni a futamon, míg a négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) nem ért célba.

Még el sem indult a verseny, máris négyen feladták a küzdelmet: különböző műszaki hibák miatt Norris, valamint csapattársa, Oscar Piastri sem tudott felállni a rajtrácsra, rajtuk kívül Gabriel Bortoleto (Audi) és Alexander Albon (Williams) szintén kihagyta a viadalt.

A rajtnál a két Ferrari megint nagyszerűen startolt, Hamilton átvette a vezetést a pole pozícióból induló Antonellitől, akit még Leclerc is megtámadott, de a monacóinak már nem sikerült elmennie a Mercedes olasz pilótája mellett.

A második körben aztán Antonelli visszavette az éllovas pozíciót Hamiltontól, majd az addigra már harmadik Russell is megelőzte a hétszeres vb-győztes honfitársát, így a negyedik körben Antonelli, Russell, Hamilton, Leclerc volt az első négy helyen száguldók sorrendje.

A 10. körben Lance Stroll (Aston Martin) pálya szélén megállt versenygépe miatt a pályára hajtott a biztonsági autó, ennek nyomán az első négy pozíciót elfoglalt versenyző kivétel nélkül a boxba hajtott kerékcserére. Négy körrel később útjára engedték a mezőnyt, ezt követően Hamilton és Leclerc is el tudott menni Russell mellett, miközben mindhármuknak meg kellett előzniük a közéjük „beszorult” lassabb versenyzőket. A 20. körben így Antonelli vezetett, mögötte Hamilton, Leclerc, Russell volt a sorrend.

Féltávhoz közeledve Leclerc megelőzte Hamiltont, de a brit klasszis rövidesen visszavágott, miközben a mögöttük száguldó Russell is „beszállt a meccsbe”. A körökön át tartó hármas előzgetésből Antonelli profitált, ő ugyanis az élen több mint hét másodperces előnyre tett szert. A 30. körre Russell nagy küzdelemben lehagyta a két Ferrarit, feljött másodiknak, mögötte Leclerc és Hamilton haladt.

A hajrához közeledve a két Mercedes jelentős előnyre tett szert az üldöző Ferrarikkal szemben, míg utóbbiak között hosszú körökön keresztül tartó látványos és izgalmas küzdelem indult a harmadik helyért, amelyet végül Hamilton kaparintott meg.

Antonelli személyében majdnem 20 év szünet után nyert újra olasz versenyző Forma-1-es futamot.

A vb két hét múlva Szuzukában, a Japán Nagydíjjal folytatódik.

