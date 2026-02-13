Király Kupa: négygólos hátrányban a Barcelona az elődöntőben
Az Atlético Madrid egy félidő alatt négy gólt szerezve ütötte ki az FC Barcelonát a spanyol labdarúgó Király Kupa elődöntőjében, a párharc első mérkőzésén.
A katalán sztárcsapat az elmúlt két évtizedben második alkalommal kapott négy gólt az első félidőben, legutóbb 2020 augusztusában a Bayern München elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, amelyet végül 8-2-re vesztett el.
A visszavágót március 3-án rendezik Barcelonában.
Eredmények, elődöntő:
Atlético Madrid–Barcelona 4-0 (4-0)
szerdán játszották:
Athletic Bilbao–Real Sociedad 0–1 (0–0)
Nyitókép: Getty Images
MTI