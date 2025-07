Klub-vb: a Real Madrid és a Dortmund is negyeddöntős

A labdarúgó-klubvilágbajnokság nyolcaddöntőjében a Real Madrid Gonzalo García góljával 1–0-ra legyőzte a Juventust, és bejutott a legjobb nyolc közé, ahol a Monterrey csapatát Serhou Guirassy duplájával 2–1-re legyőző Borussia Dortmund lesz az ellenfelük.

A mérkőzés elején előnybe kerülhetett volna a Juventus a Real Madrid ellen, de a ziccerben kilépő Kolo Muani a kapu fölé emelt. Ezután Kenan Yildiznek volt egy veszélyes lövése, Francisco Conceicaónak pedig egy fejese, a félidő második felében azonban már a spanyolok irányítottak. Jude Bellingham szerezhetett volna gólt, de Michele Di Gregorio bravúrral mentett, majd Valverde távoli lövésénél is szépen védett az olasz kapus. Végül Gonzalo García találatával szereztek vezetést a spanyolok, a csatár pedig a harmadik gólját jegyezte a klubvilágbajnokságon.

A madridiak igyekeztek lezárni a találkozót, Di Gregorio azonban meccsben tartotta csapatát: Arda Güler és Aurélien Tchouaméni lövését is hatástalanította. A hajrában is jól őrizték előnyüket a spanyolok, a Juvénak nem volt esélye az egyenlítésre.

A 14. percben szerzett vezetést a Dortmund Serhou Guirassy gőljával a Sergio Ramost is soraiban tudó mexikói Monterrey ellen, akik eddig a találkozóig csupán egy gólt kaptak összesen. Támadtak a mexikóiak, gólt viszont a Borussia szerzett, ismét Adeyemi készített elő, Guirassy pedig a kapu bal oldalába lőtt. A támadó le is zárhatta volna a párharcot, mivel kétszer is ziccerbe került, de Esteban Andrada bravúrral védett. A félidő végén a Monterrey is veszélyeztetett, de szépíteni csak a második játékrész elején tudtak Germán Berterame góljával.

Corona lábában ott volt az egyenlítő gól, de Kobel védte a lövését. A német együttes magára húzta ellenfelét, amit Berterame lesgólja is jelzett. Végül maradt a 2–1, továbbjutott a Dortmund és a Real Madriddal küzdhetnek meg a legjobb négy közé jutásért.

Klubvilágbajnokság, nyolcaddöntő:

Real Madrid (spanyol)–Juventus (olasz) 1–0

Borussia Dortmund (német)–Monterrey (mexikói) 2–1

A negyeddöntő párosításai:

Július 4., 21.00: Palmeiras (brazil)–Chelsea (angol)

Július 5., 3.00: Fluminense (brazil)–Al-Hilal (szaúdi)

Július 5., 18.00: Paris Saint-Germain (francia)–Bayern München (német)

Július 5., 22.00: Borussia Dortmund (német)–Real Madrid (spanyol)

Nyitókép: football-italia.net

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma