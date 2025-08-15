KL, El: továbbjutott a Győri ETO, kiesett a Sahtar és a Paksi FC

A Győri ETO 2–0-ra győzött a svéd AIK Stockholm ellen a Konferencia Liga 3. selejtezőkörének visszavágóján, így 3–2-es összesítéssel búcsúztatta riválisát. A Paksi FC is nyert a visszavágón az ukrán Polisszja Zsitomir ellen, de összesítésben alulmaradt, így búcsúzott a sorozattól. A Sahtar Donyeck is a harmadikszámú kupasorozatban folytathatja, mivel tizenegyesekkel kikapott, tehát kiesett az Európa-ligából a görög Panathinaikosz ellen.

A kezdősípszó után a Csongvai Áronnal felálló svédek azonnal átadták a területet a hazaiaknak, akik alig három perc után megszerezhették volna a vezetést, ám Nordfeldt kapus a felső lécre tolta Bumba közeli lövését. A folytatásban is a győriek voltak veszélyesebbek, az AIK negyedóra után kiegyenlítettebbé tette a meccset, de veszélyt nem tudott teremteni. A 34. percben egy baloldali beadásra berobbanva Gavric szerezte meg a vezetést a zöld-fehérek számára.

A második játékrész elején büntetőt kaptak a vendégek. A tizenegyest Salétros végezte el, a lövését azonban Petras nagy bravúrral védeni tudta. Ezután a Győr rendezni tudta sorait, és megduplázta előnyét Csongvai hibája révén. A magyar légiós Anton szöglete után lyukat rúgott, és a labda a lábáról a kapu bal oldalába pattogott. A svédek igyekeztek nyomást gyakorolni a hazaiakra, a győriek azonban stabilan védekeztek, és a támadásokat sem adták fel. Az ETO összességében megérdemelten jutott tovább, a Konferencia Liga rájátszásában a Bolla Bendegúzzal felálló Rapid Wien lesz az ellenfelük, miután az osztrák együttes tizenegyesekkel búcsúztatta a Keresztes Krisztiánt foglalkoztató skót Dundee United gárdáját.

Három gólos hátrányt készült ledolgozni a Paksi FC a Polisszja Zsitomir elleni hazai visszavágón. A 39. perc után, Szabó gólját követően szinte azonnal megduplázhatta volna előnyét a Paks, de ekkor még nem jött össze. A második félidőben négy perc elteltével Böde indítása után Tóth talált be, a vendégek pedig érezhetően megzavarodtak. Az ukránok a folytatásban mindent bevetettek, amikor csak lehetett, tördelték a játékot és húzták az időt, a Paks nagy lendülettel támadott, Zekének volt több lehetősége, a 80. percben a kapufát találta el. Ennél közelebb nem jutott a hosszabbításhoz a Paks, az utolsó percekben a kontrázó vendégeket sokáig Kovácsik akadályozta meg a szépítő gól megszerzésében, a 96. percben pedig már ő is kevésnek bizonyult ehhez. A Zsitomir a rájátszásban a jóval magasabb szintet képviselő olasz Fiorentinával küzdhet meg.

A Besiktas elleni párharccal ellentétben egy gól sem született a Sahtar Donyeck Panathinaikosz elleni mérkőzésein, így tizenegyesek döntöttek. Egyik fél sem állt a helyzet magaslatán, a görögök két tizenegyest is elhibáztak, de az ukránok háromszor is megtették ugyanezt, így az athéniak jutottak tovább. A Sahtar a Konferencia Ligában folytathatja, ahol a svájci Servette csapatán keresztül vezet az út a főtáblára.

Európa-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Sahtar Donyeck (ukrán)–Panathinaikosz (görög) 0–0 – tizenegyesekkel 3–4

Továbbjutott: a Panathinaikosz, 0–0-s összesítéssel, tizenegyesekkel

Konferencia Liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó:

Győri ETO FC–AIK (svéd) 2–0

Tj: ETO 3–2-es összesítéssel

Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1

Tj: Zsitomir 4–2-es összesítéssel

Nyitókép: MTI

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma