Konferencia-liga – Három csapat története legnagyobb sikeréért küzd

A labdarúgó Konferencia-ligában versenyben maradt négy csapatból három még sosem szerepelt elődöntőben az európai kupaporondon.

A spanyol Rayo Vallecano és a francia Strasbourg számára korábban egyaránt a negyeddöntő jelentette a végállomást: előbbi az egyetlen nemzetközi szereplése alkalmával, 2001-ben az UEFA Kupában menetelt a nyolc közé, míg utóbbi 1980-ban a BEK-ben jutott eddig.

A másik ágon a 2009-ben UEFA Kupa-győztes ukrán Sahtar Donyeck az európai kupaporondon újonc Crystal Palace csapatát fogadja Krakkóban.

Az ukránok abban a tekintetben is kiemelkednek a mezőnyből, hogy szinte biztosan begyűjtik a 17. bajnoki címüket, azaz a következő idényben minden bizonnyal a Bajnokok Ligájában szerepelhetnek, a másik három együttesnek viszont kizárólag a harmadik számú európai kupasorozat megnyerése jelenthetné azt, hogy a 2026/27-es szezonban is megméretheti magát nemzetközi szinten, ugyanis a végső győztes az Európa-liga főtábláján kap majd helyet.

A visszavágókat jövő csütörtökön rendezik.

Konferencia-liga, elődöntő, első mérkőzések:

Sahtar Donyeck (ukrán)-Crystal Palace (angol), Krakkó 21.00

Rayo Vallecano (spanyol)-Strasbourg (francia) 21.00

